Лунин стал одним из героев победы Реала над Манчестер Сити

Андрей Лунин отбивает мяч после удара Эрлинга Холанна. Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридский "Реал" обыграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме двух матчей испанский клуб уверенно прошел дальше.

Первая игра в Мадриде завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Несмотря на кадровые потери, включая отсутствие ряда ключевых игроков, мадридцы быстро взяли игру под контроль. Уже в первом тайме Винисиус реализовал пенальти и вывел мадридский "Реал" вперед. Перед перерывом Эрлинг Холанн восстановил равновесие после быстрой атаки хозяев.

Игроки "Реала" празднуют победу. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Реал" удержал преимущество благодаря Лунину

Во втором тайме ситуация для "Сити" осложнилась после удаления Бернарду Силвы за игру рукой в штрафной площади. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который снова реализовал Винисиус. В оставшееся время команда Пепа Гвардиолы пыталась переломить ход встречи, но действовала в меньшинстве.

Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Фото: Reuters/Phil Noble

В концовке матча мадридский "Реал" сумел закрепить преимущество и не позволил сопернику вернуться в игру. Украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший на замену, отметился несколькими важными сейвами. В компенсированное время Винисиус оформил дубль, установив окончательный счет. В четвертьфинале турнира мадридский клуб сыграет против "Баварии".

"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:2 (первый матч 0:3)

Голы: Холанн, 41 — Винисиус, 20 (пенальти), 90+3.

