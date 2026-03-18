Лунин стал одним из героев победы Реала над Манчестер Сити
Мадридский "Реал" обыграл "Манчестер Сити" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Встреча прошла в Англии на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. По сумме двух матчей испанский клуб уверенно прошел дальше.
Первая игра в Мадриде завершилась разгромной победой "Реала" со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.
Несмотря на кадровые потери, включая отсутствие ряда ключевых игроков, мадридцы быстро взяли игру под контроль. Уже в первом тайме Винисиус реализовал пенальти и вывел мадридский "Реал" вперед. Перед перерывом Эрлинг Холанн восстановил равновесие после быстрой атаки хозяев.
"Реал" удержал преимущество благодаря Лунину
Во втором тайме ситуация для "Сити" осложнилась после удаления Бернарду Силвы за игру рукой в штрафной площади. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти, который снова реализовал Винисиус. В оставшееся время команда Пепа Гвардиолы пыталась переломить ход встречи, но действовала в меньшинстве.
В концовке матча мадридский "Реал" сумел закрепить преимущество и не позволил сопернику вернуться в игру. Украинский голкипер Андрей Лунин, вышедший на замену, отметился несколькими важными сейвами. В компенсированное время Винисиус оформил дубль, установив окончательный счет. В четвертьфинале турнира мадридский клуб сыграет против "Баварии".
"Манчестер Сити" (Англия) — "Реал" (Испания) — 1:2 (первый матч 0:3)
Голы: Холанн, 41 — Винисиус, 20 (пенальти), 90+3.
