Флорентино Перес нашел в Баварии новую звезду для Реала

Майкл Олисе празднует гол. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Мадридский "Реал" рассматривает возможность подписания французского нападающего Майкла Олисе. Президент клуба Флорентино Перес заинтересован в переходе игрока после завершения текущего сезона. "Бланкос" готовы предложить крупную сумму за трансфер.

Речь идет о потенциальной сделке на уровне 160 млн евро, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Bild.

Мюнхенская "Бавария", за которую сейчас выступает футболист, не планирует расставаться с одним из своих ключевых игроков. Руководство немецкого клуба рассчитывает сохранить Майкла Олисе в составе и не рассматривает предложения по его продаже. Это может усложнить переговоры в случае официального запроса со стороны мадридцев.

Президент "Реала" Флорентино Перес. Фото: Reuters/Matthew Childs

Переговоры "Реала" и "Баварии" начнутся летом

Интерес к игроку со стороны "бланкос" сохраняется уже несколько недель. В испанском клубе рассматривают усиление линии атаки и видят в французском футболисте одного из кандидатов на эту роль. Ожидается, что активная фаза переговоров может начаться в летнее трансферное окно, в "Реале" уже к ним готовятся.

Майкл Олисе является одним из перспективных атакующих игроков Европы. Он начинал карьеру в Англии, выступая за "Рединг" и "Кристал Пэлас", после чего перешел в "Баварию". Футболист привлекается к сборной Франции и известен своей техникой, скоростью и результативностью. В нынешнем сезоне Олисе сыграл за "Баварию" 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 23 результативные передачи.

