Интер интересуется трансфером вратаря Реала Лунина

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Миланский "Интер" изучает варианты усиления позиции вратаря перед следующим сезоном. Руководство клуба уже определило несколько кандидатов.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: Reuters

Новый клуб Лунина

Контракт основного голкипера "Интера" Яна Зоммера истекает после завершения текущего сезона. В миланском клубе не планируют продлевать соглашение с 37-летним швейцарцем из-за его возраста.

Главным кандидатом на замену Зоммеру считается вратарь лондонского "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио. Именно итальянец сейчас является приоритетным вариантом для руководства "Интера".

В то же время альтернативой Викарио рассматривают украинского голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина. По информации источника, потенциальный трансфер украинца вписывается в финансовые возможности миланского клуба. Миланцам украинец обойдется в 20 млн евро.

Лунин, которому сейчас 27 лет, имеет действующий контракт с "Реалом" до 30 июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока, по версии статистического портала "Трансфермаркт", оценивается в 15 млн. евро. При этом в клубе готовы его продать за 25 млн евро.

В этом сезоне Лунин провел за "Реал" три матча, в которых пропустил восемь голов.

