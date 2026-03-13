Інтер розглядає купівлю Андрія Луніна з Реалу

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Міланський "Інтер" визначився з кандидатами на позицію воротаря перед літнім трансферним вікном. У клубі вже сформували список пріоритетних варіантів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Андрій Лунін на тренуванні "Реала". Фото: Reuters

Новий клуб Луніна

Контракт основного голкіпера "Інтера" Яна Зоммера спливає після завершення поточного сезону. У міланському клубі не планують продовжувати угоду зі 37-річним швейцарцем через його вік.

Головним кандидатом на заміну Зоммеру вважається воротар лондонського "Тоттенгема" Гульєльмо Вікаріо. Саме італієць наразі є пріоритетним варіантом для керівництва "Інтера".

Водночас альтернативою Вікаріо розглядають українського голкіпера мадридського "Реала" Андрія Луніна. За інформацією джерела, потенційний трансфер українця вписується у фінансові можливості міланського клубу. Міланцям українець обійдеться в 20 млн євро.

Лунін, якому наразі 27 років, має чинний контракт з "Реалом" до 30 червня 2030 року. Трансферна вартість гравця за версією статистичного порталу "Трансфермаркт" оцінюється в 15 млн євро. При цьому, в клубі готові його продати лише за 25 млн євро.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" три матчі, в яких пропустив вісім голів.

