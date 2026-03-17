Флорентіно Перес знайшов у Баварії нову зірку для Реала

Флорентіно Перес знайшов у Баварії нову зірку для Реала

Дата публікації: 17 березня 2026 14:01
Флорентіно Перес знайшов у Баварії нову зірку для Реала
Майкл Олісе святкує гол. Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Мадридський "Реал" розглядає можливість підписання французького нападника Майкла Олісе. Президент клубу Флорентіно Перес зацікавлений у переході гравця після завершення поточного сезону. "Бланкос" готові запропонувати велику суму за трансфер.

Йдеться про потенційну угоду на рівні 160 млн євро, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Bild.

Мюнхенська "Баварія", за яку зараз виступає футболіст, не планує розлучатися з одним зі своїх ключових гравців. Керівництво німецького клубу розраховує зберегти Майкла Олісе в складі і не розглядає пропозиції щодо його продажу. Це може ускладнити переговори в разі офіційного запиту з боку мадридців.

Флорентино Перес
Президент "Реала" Флорентіно Перес. Фото: Reuters/Matthew Childs

Переговори "Реала" та "Баварії" розпочнуться влітку

Інтерес до гравця з боку "бланкос" зберігається вже кілька тижнів. В іспанському клубі розглядають посилення лінії атаки і вбачають у французькому футболісті одного з кандидатів на цю роль. Очікується, що активна фаза переговорів може розпочатися в літнє трансферне вікно, в "Реалі" вже до них готуються.

Майкл Олісе є одним із перспективних атакувальних гравців Європи. Він починав кар'єру в Англії, виступаючи за "Редінг" та "Кристал Пелас", після чого перейшов у "Баварію". Футболіст залучається до збірної Франції і відомий своєю технікою, швидкістю та результативністю. У нинішньому сезоні Олісе зіграв за "Баварію" 38 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та зробив 23 результативні передачі.

спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Баварія Майкл Олісе
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
