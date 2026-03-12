Гвардіола пояснив, чому не вірить у виліт Манчестер Сіті з ЛЧ

Хосеп Гвардіола незадоволений результатом матчу. Фото: Reuters/Craig Brough

Англійський "Манчестер Сіті" зазнав несподіваної розгромної поразки від мадридського "Реала" у першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Долю зустрічі визначив хетт-трик Феде Вальверде, який рідко відзначається більш ніж одним голом за гру.

Гвардіола визнав, що його підопічні зіграли не найкращим чином, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Напередодні протистояння експерти оцінювали сили сторін, як рівні. Однак "Реал" впевнено обіграв у Мадриді "Манчестер Сіті", зробивши вагому заявку на вихід до чвертьфіналу турніру. "Бланкос" забили три голи, і тренер англійської команди визнав результат справедливим.

Хосеп Гвардіола сперечається із суддями. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Що Гвардіола сказав про матч

Каталонський фахівець окремо похвалив Феє Вальверде та визнав, що уругвайський футболіст провів видатний матч. Хосеп Гвардіола зауважив, що гравці "Манчестер Сіті" теж мали забивати, але не зуміли реалізувати свої моменти біля чужих воріт.

Гвардіола визнав, що його команді буде складно відігратися в матчі-відповіді, але рідні трибуни допоможуть англійським футболістам. Наставник "Сіті" пообіцяв дати бій "Реалу" та заявив, що не можна чекати до останньої хвилини другого тайму. В історії "містян" уже були героїчні "ремонтади".

