Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті вийти до 1/4 Ліги чемпіонів

Гвардіола оцінив шанси Манчестер Сіті вийти до 1/4 Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:55
Гвардіола пояснив, чому не вірить у виліт Манчестер Сіті з ЛЧ
Хосеп Гвардіола незадоволений результатом матчу. Фото: Reuters/Craig Brough

Англійський "Манчестер Сіті" зазнав несподіваної розгромної поразки від мадридського "Реала" у першому матчі 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів. Долю зустрічі визначив хетт-трик Феде Вальверде, який рідко відзначається більш ніж одним голом за гру.

Гвардіола визнав, що його підопічні зіграли не найкращим чином, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Реклама
Читайте також:

Напередодні протистояння експерти оцінювали сили сторін, як рівні. Однак "Реал" впевнено обіграв у Мадриді "Манчестер Сіті", зробивши вагому заявку на вихід до чвертьфіналу турніру. "Бланкос" забили три голи, і тренер англійської команди визнав результат справедливим.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардіола сперечається із суддями. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Що Гвардіола сказав про матч

Каталонський фахівець окремо похвалив Феє Вальверде та визнав, що уругвайський футболіст провів видатний матч. Хосеп Гвардіола зауважив, що гравці "Манчестер Сіті" теж мали забивати, але не зуміли реалізувати свої моменти біля чужих воріт.

Гвардіола визнав, що його команді буде складно відігратися в матчі-відповіді, але рідні трибуни допоможуть англійським футболістам. Наставник "Сіті" пообіцяв дати бій "Реалу" та заявив, що не можна чекати до останньої хвилини другого тайму. В історії "містян" уже були героїчні "ремонтади".

Нагадаємо, Майк Тайсон розповів про шанси Олександра Усика перемогти в гіпотетичному матчі одного з легендарних боксерів минулого.

Також "Залізний Майк" оцінив досягнення Василя Ломаченка та пояснив, чому українець був непереможним.

спорт футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації