Гвардиола пообещал удивить болельщиков в ответном матче ЛЧ

Хосеп Гвардиола недоволен результатом матча. Фото: Reuters/Craig Brough

Английский "Манчестер Сити" неожиданно разгромно проиграл мадридскому "Реалу" в первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Исход поединка решил хетт-трик Феде Вальверде, который нечасто забивает больше одного гола за поединок.

Гвардиола признал, что его подопечные сыграли не лучшим образом, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Реклама

Читайте также:

Накануне противостояния эксперты оценивали силы сторон, как равные. Однако "Реал" уверенно обыграл в Мадриде "Манчестер Сити", сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал турнира. "Бланкос" забили три безответных гола, и тренер английской команды признал результат справедливым.

Хосеп Гвардиола спорит с судьями. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Что Гвардиола сказал о матче

Каталонский специалист отдельно похвалил Фее Вальверде и признал, что уругвайский футболист провел выдающийся матч. Хосеп Гвардиола отметил, что игроки "Манчестер Сити" тоже должны были забивать, но не сумели реализовать свои моменты у чужих ворот.

Гвардиола признал, что его команде будет сложно отыграться в ответном поединке, но родные трибуны помогут английским футболистам. Наставник "Сити" пообещал дать бой "Реалу" и заявил, что нельзя ставаться до последней минуты второго тайма. В истории "горожан" уже были героические "ремонтады".

Напомним, Майк Тайсон рассказал о шансах Александра Усика победить в гипотетическом матче одного из легендарных боксеров прошлого.

Также "Железный Майк" оценил достижение Василия Ломаченко и объяснил, почему украинец был непобедимым.