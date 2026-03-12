Видео
Главная Спорт Реал благодаря хет-трику Вальверде разгромил Манчестер Сити в ЛЧ

Реал благодаря хет-трику Вальверде разгромил Манчестер Сити в ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 04:00
Реал разгромил Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Игроки мадридского "Реала" после гола. Фото: Reuters

"Реал Мадрид" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:0.

Федерико Вальверде оформил хет-трик, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Вальверде сотворил чудо в матче с "Ман Сити"

Главным героем встречи стал Вальверде, который отличился на 20-й, 27-й и 42-й минутах.

Первый гол возник после быстрой атаки. Тибо Куртуа выбил мяч из своей штрафной, Вальверде подхватил его, обыграл Джанлуиджи Доннарумму и отправил в пустые ворота.

Второй мяч "Реал Мадрид" забил после комбинации с участием Винисиуса Жуниора и Браима Диаса. Вальверде получил передачу у границы штрафной и пробил в дальний угол.

Перед перерывом мадридцы забили в третий раз. Браим Диас забросил мяч за спины защитникам, после чего Вальверде обработал передачу и переиграл вратаря.

Во втором тайме "Реал" мог увеличить счет. На 57-й минуте Винисиус заработал пенальти после фола Доннаруммы, но не реализовал одиннадцатиметровый.

Несмотря на несколько моментов "Манчестер Сити" после перерыва, команда Пепа Гвардиолы не смогла забить. Матч завершился уверенной победой мадридского клуба.

"Реал" Мадрид — "Манчестер Сити" — 3:0
Голы: Вальверде, 20, 27, 42
"Реал": Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдигер, Гюйсен, Менди (Ф. Гарсия, 46) —​​​​​​​ Вальверде, Чуамени, Питарч (Анхель, 76) —​​​​​​​ Диас (Мастантуоно, 76), Гюлер (Камавинга, 70), Винисиус.
"Манчестер Сити": Доннарумма — Хусанов, Диаш, Геи, О'Райли — Родри, Силва (Шерки, 69) —​​​​​​​ Савио (Рейндерс, 46), Семеньо (Аит-Нури, 70), Доку - Голанд (Мармуш, 82).
Предупреждения: Доннарумма, Аит-Нури

футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити еврокубки
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
