Реал розгромив Манчестер Сіті в ЛЧ, а хет-трик зробив Вальверде

Мадридський "Реал" здобув переконливу перемогу над "Манчестер Сіті" у матчі Ліги чемпіонів. Королівський клуб виграв із рахунком 3:0.

Федеріко Вальверде оформив хет-трик, повідомляє портал Новини.LIVE.

Головним героєм зустрічі став Вальверде, який відзначився на 20-й, 27-й та 42-й хвилинах.

Перший гол виник після швидкої атаки. Тібо Куртуа вибив м’яч зі свого штрафного, Вальверде підхопив його, обіграв Джанлуїджі Доннарумму та відправив у порожні ворота.

Другий м’яч "Реал Мадрид" забив після комбінації за участю Вінісіуса Жуніора та Браїма Діаса. Вальверде отримав передачу біля межі штрафного та пробив у дальній кут.

Перед перервою мадридці забили втретє. Браїм Діас закинув м’яч за спини захисникам, після чого Вальверде обробив передачу та переграв воротаря.

У другому таймі "Реал" міг збільшити рахунок. На 57-й хвилині Вінісіус заробив пенальті після фолу Доннарумми, але не реалізував одинадцятиметровий.

Попри кілька моментів "Манчестер Сіті" після перерви, команда Пепа Гвардіоли не змогла забити. Матч завершився впевненою перемогою мадридського клубу.

"Реал" Мадрид — "Манчестер Сіті" — 3:0

Голи: Вальверде, 20, 27, 42

"Реал": Куртуа — Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдігер, Гюйсен, Менді (Ф. Гарсія, 46) — Вальверде, Чуамені, Пітарч (Анхель, 76) — Діас (Мастантуоно, 76), Гюлер (Камавінга, 70), Вінісіус.

"Манчестер Сіті": Доннарумма — Хусанов, Діаш, Геї, О’Райлі — Родрі, Сілва (Шеркі, 69) — Савіо (Рейндерс, 46), Семеньйо (Аїт-Нурі, 70), Доку — Голанд (Мармуш, 82).

Попередження: Доннарумма, Аїт-Нурі

