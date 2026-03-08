Гвардиолу покарали за надмірну емоційність

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола будет дисквалифицирован на два матча. Причиной стала шестая желтая карточка, полученная специалистом в текущем сезоне.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на City Xtra.

Гвардиолу в этом сезоне часто наказывают

Желтую карточку Гвардиола получил в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Ньюкасла". В этой встрече "Манчестер Сити" победил со счетом 3:1.

Предупреждение тренер получил во втором тайме. Арбитр наказал наставника "горожан" за споры с резервным судьей после фола на вингере Жереми Доку.

Эта желтая карточка стала для Гвардиолы шестой в сезоне. Согласно новым правилам АПЛ, тренеры получают автоматическую дисквалификацию после накопления карточек: одна игра после трех предупреждений и две — после шести.

Из-за этого 55-летний специалист пропустит матч чемпионата Англии против "Вест Хэма", а также поединок 1/4 финала Кубка Англии. Соперник "Манчестер Сити" на этой стадии турнира пока не определен.

В то же время дисквалификация не распространяется на финал Кубка английской лиги. В решающем матче турнира "Манчестер Сити" сыграет против "Арсенала" 22 марта.

