Головна Спорт Гвардіола отримав суворе покарання в Англії

Гвардіола отримав суворе покарання в Англії

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 15:33
Гвардіолу дискваліфікували на два матчі
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола отримав дискваліфікацію на два матчі. Іспанський спеціаліст був покараний після чергової жовтої картки у нинішньому сезоні.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на City Xtra.

Читайте також:
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Гвардіолу цього сезону часто карають

Жовту картку Гвардіола отримав у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Ньюкасла". У цій зустрічі "Манчестер Сіті" переміг з рахунком 3:1.

Попередження тренер отримав у другому таймі. Арбітр покарав наставника "містян" за суперечки з резервним суддею після фолу на вінгері Жеремі Доку.

Ця жовта картка стала для Гвардіоли шостою у сезоні. Відповідно до нових правил АПЛ, тренери отримують автоматичну дискваліфікацію після накопичення карток: одна гра після трьох попереджень і дві — після шести.

Через це 55-річний фахівець пропустить матч чемпіонату Англії проти "Вест Гема", а також поєдинок 1/4 фіналу Кубка Англії. Суперник "Манчестер Сіті" на цій стадії турніру поки що не визначений.

Водночас дискваліфікація не поширюється на фінал Кубка англійської ліги. У вирішальному матчі турніру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Арсенала" 22 березня.

Нагадаємо, "Динамо" близьке до продажу форварда Владислава Супряги.

Також відомо, що гравець з чемпіонату Боснії отримає український паспорт.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
