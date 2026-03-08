Гвардіолу дискваліфікували на два матчі

Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола отримав дискваліфікацію на два матчі. Іспанський спеціаліст був покараний після чергової жовтої картки у нинішньому сезоні.

Гвардіолу цього сезону часто карають

Жовту картку Гвардіола отримав у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії проти "Ньюкасла". У цій зустрічі "Манчестер Сіті" переміг з рахунком 3:1.

Попередження тренер отримав у другому таймі. Арбітр покарав наставника "містян" за суперечки з резервним суддею після фолу на вінгері Жеремі Доку.

Ця жовта картка стала для Гвардіоли шостою у сезоні. Відповідно до нових правил АПЛ, тренери отримують автоматичну дискваліфікацію після накопичення карток: одна гра після трьох попереджень і дві — після шести.

Через це 55-річний фахівець пропустить матч чемпіонату Англії проти "Вест Гема", а також поєдинок 1/4 фіналу Кубка Англії. Суперник "Манчестер Сіті" на цій стадії турніру поки що не визначений.

Водночас дискваліфікація не поширюється на фінал Кубка англійської ліги. У вирішальному матчі турніру "Манчестер Сіті" зіграє проти "Арсенала" 22 березня.

