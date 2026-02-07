Гвардіола готовий піти з Манчестер Сіті після Ліги чемпіонів

Тренер Хосеп Гвардіола мріє про перемогу. Фото: Reuters/Phil Noble

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола окреслив для себе ключову мету на поточний сезон. Нею є перемога в Лізі чемпіонів.

Саме це прагнення стало фундаментом для масштабних трансферних кампаній клубу як влітку, так і в зимове вікно, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

Реклама

Читайте також:

Хосеп Гвардіола заздалегідь доніс своє бачення до керівництва "містян". У клубі розуміли, що йдеться не просто про спробу захистити статус одного з фаворитів Європи, а про бажання тренера завершити певний етап роботи на максимально високій ноті, що й пояснює активність "Сіті" на ринку.

Воротар Джанлуїджі Доннарумма та тренер Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Амбітний план Гвардіоли

Додатково зазначається, що цей сезон розглядається всередині клубу як стратегічно особливий. "Манчестер Сіті" не тільки посилив склад точково, а й зберіг ключових лідерів, незважаючи на інтерес з боку інших грандів, щоб не порушувати баланс перед вирішальним відрізком кампанії в Лізі чемпіонів.

У разі перемоги в турнірі Гвардіола має намір особисто подати у відставку. Для іспанського фахівця це стане другою Лігою чемпіонів із "Манчестер Сіті" та логічною крапкою в проєкті, який він будував упродовж кількох сезонів, повністю реалізувавши задуману філософію команди.

Нагадаємо, в італійському "Дженоа" вирішили змінити ігрове амплуа півзахисника Руслана Маліновського.

А захисник "ПСЖ" Ілля Забарний покинув Париж разом із дружиною просто в розпал сезону.

Ваша пробна версія Premium закінчилася