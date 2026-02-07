Видео
Главная Спорт Гвардиола выбрал идеальный момент для ухода из Манчестер Сити

Гвардиола выбрал идеальный момент для ухода из Манчестер Сити

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 12:01
Гвардиола готов уйти из Манчестер Сити после Лиги чемпионов
Тренер Хосеп Гвардиола мечтает о победе. Фото: Reuters/Phil Noble

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обозначил для себя ключевую цель на текущий сезон. Ей является победа в Лига чемпионов. 

Именно это стремление стало фундаментом для масштабных трансферных кампаний клуба как летом, так и в зимнее окно, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports

Реклама
Читайте также:

Хосеп Гвардиола заранее донес свое видение до руководства "горожан". В клубе понимали, что речь идет не просто о попытке защитить статус одного из фаворитов Европы, а о желании тренера завершить определённый этап работы на максимально высокой ноте, что и объясняет активность "Сити" на рынке. 

Хосеп Гвардиола
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма и тренер Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Амбициозный план Гвардиолы 

Дополнительно отмечается, что этот сезон рассматривается внутри клуба как стратегически особенный. "Манчестер Сити" не только усилил состав точечно, но и сохранил ключевых лидеров, несмотря на интерес со стороны других грандов, чтобы не нарушать баланс перед решающим отрезком кампании в Лиге чемпионов. 

В случае победы в турнире Гвардиола намерен лично подать в отставку. Для испанского специалиста это станет второй Лигой чемпионов с "Манчестер Сити" и логической точкой в проекте, который он строил на протяжении нескольких сезонов, полностью реализовав задуманную философию команды. 

Напомним, в итальянском "Дженоа" решили изменить игровое амплуа полузащитника Руслана Малиновского. 

А защитник "ПСЖ" Илья Забарный покинул Париж вместе с женой прямо в разгар сезона. 

спорт футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
