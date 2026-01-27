Гвардіола пояснив гольову кризу Голанна в Манчестер Сіті

У "Манчестер Сіті" наразі виникла гольова засуха. Найбільші проблеми у форварда Ерлінга Голанна, який перестав забивати, як робив це раніше.

Про проблеми Голанна висловився головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола, перередає City Xtra.

Гвардіола поклав відповідальність не лише на форварда, а на командну гру загалом.

За словами наставника, нинішня серія без забитих м’ячів у Голанна пов’язана з недостатньою кількістю створених моментів. Команда останнім часом рідше доводить атаки до завершальних фаз, що безпосередньо впливає на статистику центрального нападника.

Водночас Гвардіола дав зрозуміти, що не бачить у ситуації системної проблеми та впевнений у стабільності Голанна на дистанції.

У дев’яти останніх матчах норвезький форвард відзначився лише одним голом, який забив з пенальті у грі АПЛ проти "Брайтона". Попри це, тренер наголосив, що бомбардирів такого рівня не варто списувати через короткі відрізки без результативних дій, оскільки вони здатні швидко змінювати хід подій.

Загалом у поточному сезоні Голанн провів 32 матчі у всіх турнірах. На його рахунку 26 забитих м’ячів і чотири результативні передачі. Навіть з урахуванням останнього спаду, він залишається одним із найрезультативніших нападників Європи.