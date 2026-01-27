Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Гвардиола рассказал, почему Голанн перестал забивать

Гвардиола рассказал, почему Голанн перестал забивать

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:46
Гвардиола объяснил голевой кризис Холанна в Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола и Эрлинг Голанн. Фото: Reuters

В "Манчестер Сити" сейчас возникла голевая засуха. Наибольшие проблемы у форварда Эрлинга Холанна, который перестал забивать, как делал это раньше.

О проблемах Холанна высказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, передает City Xtra.

Реклама
Читайте также:
Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанн
Игроки "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Холанн не сам виноват в кризисе

Гвардиола возложил ответственность не только на форварда, а на командную игру в целом.

По словам наставника, нынешняя серия без забитых мячей у Холанна связана с недостаточным количеством созданных моментов. Команда в последнее время реже доводит атаки до завершающих фаз, что напрямую влияет на статистику центрального нападающего.

В то же время Гвардиола дал понять, что не видит в ситуации системной проблемы и уверен в стабильности Холанна на дистанции.

В девяти последних матчах норвежский форвард отметился лишь одним голом, который забил с пенальти в игре АПЛ против "Брайтона". Несмотря на это, тренер отметил, что бомбардиров такого уровня не стоит списывать из-за коротких отрезков без результативных действий, поскольку они способны быстро менять ход событий.

Всего в текущем сезоне Холанн провел 32 матча во всех турнирах. На его счету 26 забитых мячей и четыре результативные передачи. Даже с учетом последнего спада, он остается одним из самых результативных нападающих Европы.

Напомним, в семье легенды "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма проблемы еще с одним сыном, который изменил ему.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин принял важное решение относительно своего будущего.

футбол Эрлинг Холанд Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации