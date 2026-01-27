Гвардиола объяснил голевой кризис Холанна в Манчестер Сити

В "Манчестер Сити" сейчас возникла голевая засуха. Наибольшие проблемы у форварда Эрлинга Холанна, который перестал забивать, как делал это раньше.

О проблемах Холанна высказался главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, передает City Xtra.

Реклама

Гвардиола возложил ответственность не только на форварда, а на командную игру в целом.

По словам наставника, нынешняя серия без забитых мячей у Холанна связана с недостаточным количеством созданных моментов. Команда в последнее время реже доводит атаки до завершающих фаз, что напрямую влияет на статистику центрального нападающего.

В то же время Гвардиола дал понять, что не видит в ситуации системной проблемы и уверен в стабильности Холанна на дистанции.

В девяти последних матчах норвежский форвард отметился лишь одним голом, который забил с пенальти в игре АПЛ против "Брайтона". Несмотря на это, тренер отметил, что бомбардиров такого уровня не стоит списывать из-за коротких отрезков без результативных действий, поскольку они способны быстро менять ход событий.

Всего в текущем сезоне Холанн провел 32 матча во всех турнирах. На его счету 26 забитых мячей и четыре результативные передачи. Даже с учетом последнего спада, он остается одним из самых результативных нападающих Европы.