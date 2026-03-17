Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вацко рассказал о результатах полиграфа арбитров матча Полесья и Динамо

Вацко рассказал о результатах полиграфа арбитров матча Полесья и Динамо

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 15:35
Вацко рассказал о результатах полиграфа арбитров матча Полесья и Динамо
Украинский арбитр Николай Балакин. Фото: УНИАН

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко прокомментировал проверку арбитров после матча чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо". Судьи Николай Балакин и Денис Шурман прошли полиграф после резонансных эпизодов встречи. Особое внимание было уделено решениям, принятым с использованием VAR.

Речь идет об отмененном голе, назначенном пенальти и спорном эпизоде с возможным удалением, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Вацко Live". 

Что показала проверка судей 

Основные вопросы возникли к работе Дениса Шурмана, который отвечал за видеоповторы. Проверка должна была установить, было ли внешнее влияние на действия арбитров. По итогам процедуры стало ясно, что судейство вызвало обсуждение, однако потребовало дополнительного анализа. 

Денис Шурман
Судья Денис Шурман. Фото: УНИАН

"Оказывается, что Балакин и Шурман ошибались просто потому, что они ошибались. Такова природа людей, им свойственно ошибаться. Результаты показали, что никто его не подкупал и никакого вознаграждения он не получал. Предварительного сговора не было", — заявил Вацко. 

По имеющейся у журналиста информации, проверка не выявила фактов давления или вмешательства в работу арбитров. Также не установлено получение каких-либо выплат за принятые решения. Все спорные эпизоды объясняются человеческим фактором и ошибками в процессе игры. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

футбол Динамо Полесье Николай Балакин Виктор Вацко Денис Шурман
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации