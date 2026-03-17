Вацко рассказал о результатах полиграфа арбитров матча Полесья и Динамо

Украинский арбитр Николай Балакин. Фото: УНИАН

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко прокомментировал проверку арбитров после матча чемпионата Украины между "Полесьем" и "Динамо". Судьи Николай Балакин и Денис Шурман прошли полиграф после резонансных эпизодов встречи. Особое внимание было уделено решениям, принятым с использованием VAR.

Речь идет об отмененном голе, назначенном пенальти и спорном эпизоде с возможным удалением, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Вацко Live".

Что показала проверка судей

Основные вопросы возникли к работе Дениса Шурмана, который отвечал за видеоповторы. Проверка должна была установить, было ли внешнее влияние на действия арбитров. По итогам процедуры стало ясно, что судейство вызвало обсуждение, однако потребовало дополнительного анализа.

Судья Денис Шурман. Фото: УНИАН

"Оказывается, что Балакин и Шурман ошибались просто потому, что они ошибались. Такова природа людей, им свойственно ошибаться. Результаты показали, что никто его не подкупал и никакого вознаграждения он не получал. Предварительного сговора не было", — заявил Вацко.

По имеющейся у журналиста информации, проверка не выявила фактов давления или вмешательства в работу арбитров. Также не установлено получение каких-либо выплат за принятые решения. Все спорные эпизоды объясняются человеческим фактором и ошибками в процессе игры.

Напомним, в России уделяют особо внимание будущему бою Александра Усика с кикбоксером Рико Верховеном.

А вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может перейти из "Бенфики" в другую известную команду.