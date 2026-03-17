Головна Спорт Вацко розповів про результати поліграфа арбітрів матчу Полісся та Динамо

Вацко розповів про результати поліграфа арбітрів матчу Полісся та Динамо

Дата публікації: 17 березня 2026 15:35
Український арбітр Микола Балакін. Фото: УНІАН

Український журналіст та коментатор Віктор Вацко прокоментував перевірку арбітрів після матчу чемпіонату України між "Поліссям" та "Динамо". Судді Микола Балакін та Денис Шурман пройшли поліграф після резонансних епізодів зустрічі. Особливу увагу було приділено рішенням, ухваленим із використанням VAR.

Йдеться про скасований гол, призначений пенальті та спірний епізод із можливим вилученням, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал "Вацко Live".

Читайте також:

Що показала перевірка суддів

Основні питання виникли до роботи Дениса Шурмана, який відповідав за відеоповтори. Перевірка мала встановити, чи був зовнішній вплив на дії арбітрів. За підсумками процедури стало зрозуміло, що суддівство викликало обговорення, однак потребувало додаткового аналізу. 

Денис Шурман
Суддя Денис Шурман. Фото: УНІАН

"Виявляється, що Балакін та Шурман помилялися просто тому, що вони помилялися. Така природа людей, їм властиво помилятися. Результати показали, що ніхто його не підкуповував і жодної винагороди він не отримував. Попередньої змови не було", — заявив Вацко.

За наявною у журналіста інформацією, перевірка не виявила фактів тиску або втручання в роботу арбітрів. Також не встановлено отримання будь-яких виплат за ухвалені рішення. Усі спірні епізоди пояснюються людським фактором і помилками в процесі гри.

Нагадаємо, в Росії приділяють особливу увагу майбутньому бою Олександра Усика з кікбоксером Ріко Верховеном.

А воротар збірної України Анатолій Трубін може перейти з "Бенфіки" в іншу відому команду.

футбол Динамо Полісся Микола Балакін Віктор Вацко Денис Шурман
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
