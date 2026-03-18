Лунін став одним із героїв перемоги Реала над Манчестер Сіті

Андрій Лунін відбиває м'яч після удару Ерлінга Голанна. Фото: Reuters/Lee Smith

Мадридський "Реал" обіграв "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла в Англії на стадіоні "Етіхад" і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей. За сумою двох матчів іспанський клуб упевнено пройшов далі.

Перша гра в Мадриді завершилася розгромною перемогою "Реала" з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

Незважаючи на кадрові втрати, включно з відсутністю низки ключових гравців, мадридці швидко взяли гру під контроль. Уже в першому таймі Вінісіус реалізував пенальті та вивів мадридський "Реал" уперед. Перед перервою Ерлінг Голанн відновив рівновагу після швидкої атаки господарів.

Гравці "Реала" святкують перемогу. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Реал" утримав перевагу завдяки Луніну

У другому таймі ситуація для "Сіті" ускладнилася після вилучення Бернарду Сілви за гру рукою у штрафному майданчику. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який знову реалізував Вінісіус. У час, що залишився, команда Пепа Гвардіоли намагалася переломити хід зустрічі, але діяла в меншості.

Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанн. Фото: Reuters/Phil Noble

У кінцівці матчу мадридський "Реал" зумів закріпити перевагу і не дозволив супернику повернутися в гру. Український голкіпер Андрій Лунін, який вийшов на заміну, відзначився кількома важливими сейвами. У компенсований час Вінісіус оформив дубль, встановивши остаточний рахунок. У чвертьфіналі турніру мадридський клуб зіграє проти "Баварії".

"Манчестер Сіті" (Англія) — "Реал" (Іспанія) — 1:2 (перший матч 0:3)

Голи: Голанн, 41 — Вінісіус, 20 (пенальті), 90+3.

