Головна Спорт Спортінг у неймовірному матчі вибив Буде-Глімт із Ліги чемпіонів

Спортінг у неймовірному матчі вибив Буде-Глімт із Ліги чемпіонів

Дата публікації: 17 березня 2026 22:46
Спортінг у неймовірному матчі вибив Буде-Глімт із Ліги чемпіонів
Гравці "Спортінга" святкують гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лісабонський "Спортінг" розгромив норвезький "Буде-Глімт" у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів сезону 2025/26. Зустріч відбулася 17 березня в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу Жозе Алваладе". Португальська команда перемогла з рахунком 5:0 та відіграла поразку 0:3 у першому матчі.

За сумою двох зустрічей "Спортінг" вийшов у чвертьфінал турніру, повідомляє портал Новини.LIVE.

З перших хвилин господарі захопили ініціативу і почали чинити постійний тиск на оборону суперника. Уже в першому таймі "Спортінг" значно перевершив суперника за кількістю ударів, а ключову роль в атаці грав Трінкау, який регулярно загострював гру. Гол був забитий після стандарту: Інасіу замкнув подачу з кутового та відкрив рахунок.

Розгром "Буде-Глімт" оформився після перерви

У другому таймі лісабонці продовжили контролювати хід зустрічі та поступово дотиснули суперника. Гонсалвеш подвоїв перевагу після комбінації, а потім Суарес реалізував пенальті, зрівнявши загальний рахунок за сумою двох матчів. У додатковий час "Спортінг" швидко вийшов уперед завдяки голу Араухо, а в кінцівці Нел встановив остаточний результат.

Педру Гонсалвеш атакует в ответном матче против "Буде-Глимт" в рамках 1/8 Лиги чемпионов 17 марта 2026 года.
Педру Гонсалвеш (ліворуч) під час атаки. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Португальський клуб повністю переграв суперника, завдавши понад 30 ударів по воротах. "Буде-Глімт" більшу частину зустрічі оборонявся і не зумів зберегти колишню надійність у захисті. "Спортінг" став першим учасником чвертьфіналу Ліги чемпіонів і продовжить боротьбу за трофей.

"Спортінг" (Португалія) — "Буде-Глімт" (Норвегія) — 5:0 (перший матч — 0:3)

Голи: Інасіу, 34; Гонсалвеш, 61; Суарес, 78 (пенальті); Араухо, 92; Нел, 120+1.

спорт футбол Ліга чемпіонів Спортинг Буде-Глімт
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
