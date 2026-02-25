Відео
Буде-Глімт знову обіграв Інтер та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Буде-Глімт знову обіграв Інтер та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 08:43
Інтер несподівано програв Буде-Глімт і пропустив норвежців у плей-офф
Маркус Тюрам з "Інтера" (ліворуч) бореться з Фредріком Шевольдом. Фото: Reuters/Claudia Greco

У матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів сезону 2025/26 норвезький "Буде-Глімт" здобув перемогу над італійським "Інтером" із рахунком 2:1. Поєдинок відбувся на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані.

Ця перемога стала другою поспіль для команди з Норвегії над міланським клубом після домашнього успіху 3:1 у першому поєдинку, повідомляє портал Новини.LIVE.

На 58-й хвилині Єнс Петтер Хеуге відкрив рахунок у матчі-відповіді, а на 72-й Хокон Ев'єн збільшив перевагу "Буде-Глімта". Італійці змогли відіграти один м'яч зусиллями Алессандро Бастоні на 76-й хвилині, але цього виявилося недостатньо для зміни підсумкового рахунку та загальної картини протистояння Ліги чемпіонів.

Буде-Глимт
Гравці "Буде-Глімт" святкують гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Сенсація в плей-офф Ліги чемпіонів

За сумою двох зустрічей норвезький клуб виграв із загальним рахунком 5:2 і вперше в історії вийшов до 1/8 фіналу головного клубного турніру Європи. Тепер "Буде-Глімт" стане суперником однієї з команд, як-от "Манчестер Сіті" або "Спортінг", у наступному раунді Ліги чемпіонів.

Мануэль Аканджи
Мануель Аканджі з "Інтера" намагається забити гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Головний тренер норвезької команди після матчу підкреслив важливість командної віри і спільної роботи в успіху. Він визнав, що тепер "Буде-Глімт" хоче домогтися ще серйозніших успіхів у головному єврокубковому турнірі Європи.

"Ми показали, що можемо грати на високому рівні проти потужних суперників. У нас була чітка ігрова ідея і колективна довіра. Ця перемога стала результатом роботи всієї команди та людей, які вірять у наш проєкт", — пояснив К'єтіль Кнутсен.

спорт футбол Ліга чемпіонів Інтер Буде-Глімт
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
