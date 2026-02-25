Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Буде-Глимт выбил Интер и впервые прошел стадию плей-офф ЛЧ

Буде-Глимт выбил Интер и впервые прошел стадию плей-офф ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 08:43
Буде-Глимт сенсационно выбил Интер из Лиги чемпионов
Маркус Тюрам из "Интера" (слева) борется с Фредриком Шевольдом. Фото: Reuters/Claudia Greco

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26 между итальянским "Интером" и норвежским "Буде-Глимтом" завершился победой гостей со счктом 2:1 на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Эта победа стала второй подряд для команды из Норвегии над миланским клубом после домашнего успеха 3:1 в первом поединке, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

На 58-й минуте Йенс Петтер Хеуге открыл счет в ответном матче, а на 72-й Хокон Эвьен увеличил преимущество "Буде-Глимта". Итальянцы смогли отыграть один мяч усилиями Алессандро Бастони на 76-й минуте, но этого оказалось недостаточно для изменения итогового счета и общей картины противостояния Лиги чемпионов

Буде-Глимт
Игроки "Буде-Глимт" празднуют гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Сенсация в плей-офф Лиги чемпионов

По сумме двух встреч норвежский клуб выиграл с общим счетом 5:2 и впервые в истории вышел в 1/8 финала главного клубного турнира Европы. Теперь "Буде-Глимт" станет соперником одной из команд, таких как "Манчестер Сити" или "Спортинг", в следующем раунде Лиги чемпионов. 

Мануэль Аканджи
Мануэль Аканджи из "Интера" пытается забить гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Главный тренер норвежской команды после матча подчеркнул важность командной веры и совместной работы в успехе. Он признал, что теперь "Буде-Глимт" хочет добиться еще более серьезных успехов в главном еврокубковом турнире Европы.

"Мы показали, что можем играть на высоком уровне против мощных соперников. У нас была четкая игровая идея и коллективное доверие. Эта победа стала результатом работы всей команды и людей, которые верят в наш проект", — объяснил Кьетиль Кнутсен. 

Напомним, игрок сборной Украины Михаил Мудрик сможет вернуться к тренировкам в ближайшее время. 

Боксер Флойд Мэйвезер договорился о реванше с Мэнни Пакьяо, оба спортсмена подтвердили новый бой. 

спорт футбол Лига чемпионов Интер Буде-Глимт
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации