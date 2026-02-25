Буде-Глимт сенсационно выбил Интер из Лиги чемпионов

Маркус Тюрам из "Интера" (слева) борется с Фредриком Шевольдом. Фото: Reuters/Claudia Greco

Ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26 между итальянским "Интером" и норвежским "Буде-Глимтом" завершился победой гостей со счктом 2:1 на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Эта победа стала второй подряд для команды из Норвегии над миланским клубом после домашнего успеха 3:1 в первом поединке, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

На 58-й минуте Йенс Петтер Хеуге открыл счет в ответном матче, а на 72-й Хокон Эвьен увеличил преимущество "Буде-Глимта". Итальянцы смогли отыграть один мяч усилиями Алессандро Бастони на 76-й минуте, но этого оказалось недостаточно для изменения итогового счета и общей картины противостояния Лиги чемпионов.

Игроки "Буде-Глимт" празднуют гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Сенсация в плей-офф Лиги чемпионов

По сумме двух встреч норвежский клуб выиграл с общим счетом 5:2 и впервые в истории вышел в 1/8 финала главного клубного турнира Европы. Теперь "Буде-Глимт" станет соперником одной из команд, таких как "Манчестер Сити" или "Спортинг", в следующем раунде Лиги чемпионов.

Мануэль Аканджи из "Интера" пытается забить гол. Фото: Reuters/Claudia Greco

Главный тренер норвежской команды после матча подчеркнул важность командной веры и совместной работы в успехе. Он признал, что теперь "Буде-Глимт" хочет добиться еще более серьезных успехов в главном еврокубковом турнире Европы.

"Мы показали, что можем играть на высоком уровне против мощных соперников. У нас была четкая игровая идея и коллективное доверие. Эта победа стала результатом работы всей команды и людей, которые верят в наш проект", — объяснил Кьетиль Кнутсен.

Напомним, игрок сборной Украины Михаил Мудрик сможет вернуться к тренировкам в ближайшее время.

Боксер Флойд Мэйвезер договорился о реванше с Мэнни Пакьяо, оба спортсмена подтвердили новый бой.