Судаков не смог играть за Бенфику — что известно

Георгий Судаков. Фото: Reuters

Украинский игрок "Бенфики" Георгий Судаков не попал в заявку на домашний поединок 23-го тура чемпионата Португалии. Он не сыграл против АВШ и может пропустить матч с "Реалом".

Об этом сообщает португальское издание O JOGO, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Георгий Судаков во время матча Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Сыграет ли Судаков с "Реалом"

По информации источника, состояние украинца вызывает беспокойство перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". Игра состоится уже 25 февраля.

В первой встрече "орлы" уступили мадридцам со счетом 0:1, поэтому для выхода дальше им необходима победа.

Судаков в нынешнем сезоне был одним из ключевых игроков лиссабонского клуба, но в последние месяцы играл неудачно и потерял место в стартовом составе. Главный тренер клуба Жозе Моуринью хочет увидеть от него стабильную результативную игру.

В 33 матчах Судаков забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Официальная информация о сроках восстановления пока еще отсутствует.

Напомним, ранее Гераскевич опроверг слухи о полученных деньгах.

Российским участникам Олимпийских игр не дают смартфоны от спонсора.