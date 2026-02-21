Судаков не смог играть за Бенфику — что известно

У Судакова проблемы со здоровьем — он пропускает матчи
Украинский игрок "Бенфики" Георгий Судаков не попал в заявку на домашний поединок 23-го тура чемпионата Португалии. Он не сыграл против АВШ и может пропустить матч с "Реалом".
Об этом сообщает португальское издание O JOGO, передает портал Новини.LIVE.
Сыграет ли Судаков с "Реалом"
По информации источника, состояние украинца вызывает беспокойство перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". Игра состоится уже 25 февраля.
В первой встрече "орлы" уступили мадридцам со счетом 0:1, поэтому для выхода дальше им необходима победа.
Судаков в нынешнем сезоне был одним из ключевых игроков лиссабонского клуба, но в последние месяцы играл неудачно и потерял место в стартовом составе. Главный тренер клуба Жозе Моуринью хочет увидеть от него стабильную результативную игру.
В 33 матчах Судаков забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
Официальная информация о сроках восстановления пока еще отсутствует.
