Судаков залишився поза заявки Бенфіки — у гравця проблеми

Георгій Судаков. Фото: Reuters

Центральний півзахисник лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков не потрапив до заявки на домашній поєдинок 23-го туру чемпіонату Португалії проти АВШ. Причиною стали проблеми з попереком.

Про це повідомляє португальське видання O JOGO, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Георгій Судаков під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Чи зіграє Судаков з "Реалом"

За інформацією джерела, стан українця викликає занепокоєння перед матчем-відповіддю плей-оф Ліги чемпіонів проти "Реала". Гра відбудеться вже 25 лютого.

У першій зустрічі "орли" поступилися мадридцям із рахунком 0:1, тому для виходу далі їм необхідна перемога.

Судаков у нинішньому сезоні був одним із ключових гравців лісабонського клубу, але в останні місяці грав невдало і втратив місце в стартовому складі. Головний тренер клубу Жозе Моурінью хоче побачити від нього стабільну результативну гру.

У 33 матчах Судаков забив чотири м’ячі та віддав чотири результативні передачі.

Офіційна інформація про терміни відновлення поки ще відсутня.

Нагадаємо, раніше Гераскевич спростував чутки про отримані гроші.

Російським учасникам Олімпійських ігор не дають смартфони від спонсора.