Головна Спорт У Судакова проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому грати

У Судакова проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють йому грати

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 22:42
Судаков залишився поза заявки Бенфіки — у гравця проблеми
Георгій Судаков. Фото: Reuters

Центральний півзахисник лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков не потрапив до заявки на домашній поєдинок 23-го туру чемпіонату Португалії проти АВШ. Причиною стали проблеми з попереком.

Про це повідомляє португальське видання O JOGO, передає портал Новини.LIVE.

Георгий Судаков
Георгій Судаков під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Чи зіграє Судаков з "Реалом"

За інформацією джерела, стан українця викликає занепокоєння перед матчем-відповіддю плей-оф Ліги чемпіонів проти "Реала". Гра відбудеться вже 25 лютого.

У першій зустрічі "орли" поступилися мадридцям із рахунком 0:1, тому для виходу далі їм необхідна перемога.

Судаков у нинішньому сезоні був одним із ключових гравців лісабонського клубу, але в останні місяці грав невдало і втратив місце в стартовому складі. Головний тренер клубу Жозе Моурінью хоче побачити від нього стабільну результативну гру.

У 33 матчах Судаков забив чотири м’ячі та віддав чотири результативні передачі.

Офіційна інформація про терміни відновлення поки ще відсутня.

футбол Бенфіка Георгій Судаков українські легіонери (футбол) травма Чемпіонат Португалії з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
