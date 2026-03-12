Відео
Відео

Буде-Глімт став першою норвезькою командою із серією з п'яти перемог у ЛЧ

Буде-Глімт став першою норвезькою командою із серією з п'яти перемог у ЛЧ

Дата публікації: 12 березня 2026 12:21
У чому секрет Буде-Глімт, який став сенсацією Ліги чемпіонів
Уле Дідрік Бломберг святкує гол. Фото: Reuters

Норвезький "Буде-Глімт" став однією з головних сенсацій європейського сезону 2025/2026. Команда встановила історичне досягнення для клубів своєї країни, вигравши п’ять матчів поспіль у Лізі чемпіонів.

Раніше жодному представнику Норвегії не вдавалося домогтися подібної серії на головному клубному турнірі Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

Особливо вражає рівень суперників, яких вдалося обіграти. "Буде-Глімт" послідовно переміг "Манчестер Сіті", мадридський "Атлетіко", двічі міланський "Інтер" та лісабонський "Спортінг". Для клубу з порівняно невеликої норвезької ліги такий список виглядає майже неймовірним.

Буде-Глимт
Уболівальники "Буде-Глімт". Фото: Reuters

У чому секрет "Буде-Глімт"

Головна причина успіху полягає в системній роботі клубу останніх років. "Буде-Глімт" зробив ставку на швидкий атакувальний футбол, високий пресинг та розвиток молодих гравців. Команда не намагається закриватися проти фаворитів і грає сміливо навіть проти найтитулованіших суперників.

Не менш важливим є й економічний контекст. Бюджет норвезького клубу в рази поступається фінансовим можливостям грандів європейського футболу. При цьому команда продовжує показувати стабільний результат і обігравати клуби, вартість складів яких перевищує її власний у десятки разів.

Кьетиль Кнутсен
Головний тренер команди К'єтіль Кнутсен. Фото: Reuters/Claudia Greco

Головним архітектором нинішнього успіху "Буде-Глімт" вважається головний тренер команди К'єтіль Кнутсен. Норвезький фахівець очолює клуб із 2018 року, і саме за його правління команда перетворилася із середняка чемпіонату Норвегії на один із найцікавіших проєктів європейського футболу.

Кнутсен побудував систему з агресивним пресингом, швидким переходом в атаку та максимальним використанням молодих гравців, завдяки чому клуб почав стабільно перемагати навіть суперників із провідних ліг Європи.

Нагадаємо, Майк Тайсон оцінив успіхи Олександра Усика та порівняв українця з легендарними боксерами минулого.

А голкіпер збірної України Андрій Лунін уже наприкінці нинішнього сезону може піти з мадридського "Реала".

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
