У чому секрет Буде-Глімт, який став сенсацією Ліги чемпіонів

Уле Дідрік Бломберг святкує гол. Фото: Reuters

Норвезький "Буде-Глімт" став однією з головних сенсацій європейського сезону 2025/2026. Команда встановила історичне досягнення для клубів своєї країни, вигравши п’ять матчів поспіль у Лізі чемпіонів.

Раніше жодному представнику Норвегії не вдавалося домогтися подібної серії на головному клубному турнірі Європи, повідомляє портал Новини.LIVE.

Особливо вражає рівень суперників, яких вдалося обіграти. "Буде-Глімт" послідовно переміг "Манчестер Сіті", мадридський "Атлетіко", двічі міланський "Інтер" та лісабонський "Спортінг". Для клубу з порівняно невеликої норвезької ліги такий список виглядає майже неймовірним.

Уболівальники "Буде-Глімт". Фото: Reuters

У чому секрет "Буде-Глімт"

Головна причина успіху полягає в системній роботі клубу останніх років. "Буде-Глімт" зробив ставку на швидкий атакувальний футбол, високий пресинг та розвиток молодих гравців. Команда не намагається закриватися проти фаворитів і грає сміливо навіть проти найтитулованіших суперників.

Не менш важливим є й економічний контекст. Бюджет норвезького клубу в рази поступається фінансовим можливостям грандів європейського футболу. При цьому команда продовжує показувати стабільний результат і обігравати клуби, вартість складів яких перевищує її власний у десятки разів.

Головний тренер команди К'єтіль Кнутсен. Фото: Reuters/Claudia Greco

Головним архітектором нинішнього успіху "Буде-Глімт" вважається головний тренер команди К'єтіль Кнутсен. Норвезький фахівець очолює клуб із 2018 року, і саме за його правління команда перетворилася із середняка чемпіонату Норвегії на один із найцікавіших проєктів європейського футболу.

Кнутсен побудував систему з агресивним пресингом, швидким переходом в атаку та максимальним використанням молодих гравців, завдяки чому клуб почав стабільно перемагати навіть суперників із провідних ліг Європи.

