Україна
Популярные запросы

Главная Спорт Как Буде-Глимт удивил Европу серией побед в Лиге чемпионов

Как Буде-Глимт удивил Европу серией побед в Лиге чемпионов

Дата публикации 12 марта 2026 12:21
Буде-Глимт уничтожает грандов в Лиге чемпионов
Уле Дидрик Бломберг празднует гол. Фото: Reuters

Норвежский "Буде-Глимт" стал главным открытием европейского сезона 2025/2026. Команда установила уникальное достижение для клубов своей страны, одержав пять побед подряд в Лиге чемпионов.

Ранее ни одному представителю Норвегии не удавалось добиться подобной серии на главном клубном турнире Европы, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Особенно впечатляет уровень соперников, которых удалось обыграть. "Буде-Глимт" последовательно победил "Манчестер Сити", мадридский "Атлетико", дважды миланский "Интер" и лиссабонский "Спортинг". Для клуба из сравнительно небольшой норвежской лиги такой список выглядит почти невероятным. 

Буде-Глимт
Болельщики "Буде-Глимт". Фото: Reuters

В чем секрет "Буде-Глимт" 

Главная причина успеха заключается в системной работе клуба последних лет. "Буде-Глимт" сделал ставку на быстрый атакующий футбол, высокий прессинг и развитие молодых игроков. Команда не пытается закрываться против фаворитов и играет смело даже против самых титулованных соперников.

Не менее важен и экономический контекст. Бюджет норвежского клуба в разы уступает финансовым возможностям грандов европейского футбола. При этом команда продолжает показывать стабильный результат и обыгрывать клубы, стоимость составов которых превышает ее собственный в десятки раз. 

Кьетиль Кнутсен
Главный тренер команды Кьетиль Кнутсен. Фото: Reuters/Claudia Greco

Главным архитектором нынешнего успеха "Буде-Глимт" считается главный тренер команды Кьетиль Кнутсен. Норвежский специалист возглавляет клуб с 2018 года и именно при нем команда превратилась из середняка чемпионата Норвегии в одного из самых интересных проектов европейского футбола.

Кнутсен построил систему с агрессивным прессингом, быстрым переходом в атаку и максимальным использованием молодых игроков, благодаря чему клуб начал стабильно побеждать даже соперников из ведущих лиг Европы. 

Напомним, Майк Тайсон оценил успехи Александра Усика и сравнил украинца с легендарными боксерами прошлого. 

А голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже в конце нынешнего сезона может уйти из мадридского "Реала". 

спорт футбол Лига чемпионов Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
