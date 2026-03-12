Буде-Глимт уничтожает грандов в Лиге чемпионов

Уле Дидрик Бломберг празднует гол. Фото: Reuters

Норвежский "Буде-Глимт" стал главным открытием европейского сезона 2025/2026. Команда установила уникальное достижение для клубов своей страны, одержав пять побед подряд в Лиге чемпионов.

Ранее ни одному представителю Норвегии не удавалось добиться подобной серии на главном клубном турнире Европы, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Особенно впечатляет уровень соперников, которых удалось обыграть. "Буде-Глимт" последовательно победил "Манчестер Сити", мадридский "Атлетико", дважды миланский "Интер" и лиссабонский "Спортинг". Для клуба из сравнительно небольшой норвежской лиги такой список выглядит почти невероятным.

Болельщики "Буде-Глимт". Фото: Reuters

В чем секрет "Буде-Глимт"

Главная причина успеха заключается в системной работе клуба последних лет. "Буде-Глимт" сделал ставку на быстрый атакующий футбол, высокий прессинг и развитие молодых игроков. Команда не пытается закрываться против фаворитов и играет смело даже против самых титулованных соперников.

Не менее важен и экономический контекст. Бюджет норвежского клуба в разы уступает финансовым возможностям грандов европейского футбола. При этом команда продолжает показывать стабильный результат и обыгрывать клубы, стоимость составов которых превышает ее собственный в десятки раз.

Главный тренер команды Кьетиль Кнутсен. Фото: Reuters/Claudia Greco

Главным архитектором нынешнего успеха "Буде-Глимт" считается главный тренер команды Кьетиль Кнутсен. Норвежский специалист возглавляет клуб с 2018 года и именно при нем команда превратилась из середняка чемпионата Норвегии в одного из самых интересных проектов европейского футбола.

Кнутсен построил систему с агрессивным прессингом, быстрым переходом в атаку и максимальным использованием молодых игроков, благодаря чему клуб начал стабильно побеждать даже соперников из ведущих лиг Европы.

Напомним, Майк Тайсон оценил успехи Александра Усика и сравнил украинца с легендарными боксерами прошлого.

А голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже в конце нынешнего сезона может уйти из мадридского "Реала".

Ваша пробная версия Premium закончилась