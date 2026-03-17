Спортинг в невероятном матче выбил Буде-Глимт из Лиги чемпионов

Игроки "Спортинга" празднуют гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лиссабонский "Спортинг" разгромил норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов сезона 2025/26. Встреча состоялась 17 марта в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу Жозе Алваладе". Португальская команда победила со счетом 5:0 и отыграла поражение 0:3 в первом матче.

По сумме двух встреч "Спортинг" вышел в четвертьфинал турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

С первых минут хозяева захватили инициативу и начали оказывать постоянное давление на оборону соперника. Уже в первом тайме "Спортинг" значительно превзошел соперника по количеству ударов, а ключевую роль в атаке играл Тринкау, который регулярно обострял игру. Гол был забит после стандарта: Инасиу замкнул подачу с углового и открыл счет.

Разгром "Буде-Глимт" оформился после перерыва

Во втором тайме лиссабонцы продолжили контролировать ход встречи и постепенно дожали соперника. Гонсалвеш удвоил преимущество после комбинации, а затем Суарес реализовал пенальти, сравняв общий счет по сумме двух матчей. В дополнительное время "Спортинг" быстро вышел вперед благодаря голу Араухо, а в концовке Нел установил окончательный результат.

Педру Гонсалвеш (слева) во время атаки. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Португальский клуб полностью переиграл соперника, нанеся более 30 ударов по воротам. "Буде-Глимт" большую часть встречи оборонялся и не сумел сохранить прежнюю надежность в защите. "Спортинг" стал первым участником четвертьфинала Лиги чемпионов и продолжит борьбу за трофей.

"Спортинг" (Португалия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 5:0 (первый матч — 0:3)

Голы: Инасиу, 34; Гонсалвеш, 61; Суарес, 78 (пенальти); Араухо, 92; Нел, 120+1.

