Спортинг в невероятном матче выбил Буде-Глимт из Лиги чемпионов

Спортинг в невероятном матче выбил Буде-Глимт из Лиги чемпионов

Дата публикации 17 марта 2026 22:46
Спортинг в невероятном матче выбил Буде-Глимт из Лиги чемпионов
Игроки "Спортинга" празднуют гол. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лиссабонский "Спортинг" разгромил норвежский "Буде-Глимт" в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов сезона 2025/26. Встреча состоялась 17 марта в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу Жозе Алваладе". Португальская команда победила со счетом 5:0 и отыграла поражение 0:3 в первом матче.

По сумме двух встреч "Спортинг" вышел в четвертьфинал турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

С первых минут хозяева захватили инициативу и начали оказывать постоянное давление на оборону соперника. Уже в первом тайме "Спортинг" значительно превзошел соперника по количеству ударов, а ключевую роль в атаке играл Тринкау, который регулярно обострял игру. Гол был забит после стандарта:  Инасиу замкнул подачу с углового и открыл счет. 

Разгром "Буде-Глимт" оформился после перерыва

Во втором тайме лиссабонцы продолжили контролировать ход встречи и постепенно дожали соперника. Гонсалвеш удвоил преимущество после комбинации, а затем Суарес реализовал пенальти, сравняв общий счет по сумме двух матчей. В дополнительное время "Спортинг" быстро вышел вперед благодаря голу Араухо, а в концовке Нел установил окончательный результат.

Педру Гонсалвеш атакует в ответном матче против "Буде-Глимт" в рамках 1/8 Лиги чемпионов 17 марта 2026 года.
Педру Гонсалвеш (слева) во время атаки. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Португальский клуб полностью переиграл соперника, нанеся более 30 ударов по воротам. "Буде-Глимт" большую часть встречи оборонялся и не сумел сохранить прежнюю надежность в защите. "Спортинг" стал первым участником четвертьфинала Лиги чемпионов и продолжит борьбу за трофей.

"Спортинг" (Португалия) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 5:0 (первый матч — 0:3)

Голы: Инасиу, 34; Гонсалвеш, 61; Суарес, 78 (пенальти); Араухо, 92; Нел, 120+1. 

Напомним, британский тяжеловес Мозес Итаума заявил, что Александр Усик не всегда говорит откровенно

Комментатор Виктор Вацко раскрыл подробности проверки арбитров на полиграфе после матча "Динамо" и "Полесья".

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
