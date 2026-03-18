Лунин прокомментировал победу над Ман Сити и свое неожиданное появление на поле

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Лунин высказался о победе над Ман Сити и своем неожиданном появлении

Лунин высказался о победе над Ман Сити и своем неожиданном появлении

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 11:15
Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на замену в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1) и помог "Реалу" выйти в четвертьфинал. Украинец заменил Тибо Куртуа после повреждения в первом тайме.

Об участии в матче Лунин сообщил в комментарии для Marca, передает портал Новини.LIVE.

Реклама
Андрей Лунин отразил удар. Фото: Reuters

Лунину помогла травма Куртуа

Лунин провел второй тайм без пропущенных мячей и совершил три сейва. Вратарь вступил в игру при счете 1:1 и удержал этот результат до финального свистка, что позволило "Реалу" пройти "Манчестер Сити" по сумме двух матчей со счетом 5:1.

"Сегодня было сложно, даже против десятерых",- сказал Лунин.

Куртуа получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить игру, поэтому тренерский штаб провел вынужденную замену в перерыве. После выхода украинца "Реал" действовал в численном большинстве, однако соперник продолжал создавать моменты у ворот. Во втором тайме "Манчестер Сити" нанес несколько ударов в створ, и все эти попытки нейтрализовал Лунин, если не учитывать голы из офсайда.

Андрей Лунин заменил Тибо Куртуа в игре с "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Украинский вратарь вошел в игру без разогрева и сразу включился в матчевый ритм. Его первый сейв состоялся вскоре после выхода на поле. Всего за 45 минут Лунин трижды вступал в игру после ударов в створ ворот и не допустил ни одной ошибки.

Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 7,2, Sofascore - 7,4.

Отрезок матча с Луниным, хотя и не стал ключевым в контексте двухматчевого противостояния, подытожил его ход. "Реал" сохранил минимальное преимущество и довел противостояние до победного завершения. Уже в третий раз они выбили команду Хосепа Гвардиолы из плей-офф Лиги чемпионов.

Лунин также отреагировал на ситуацию с Куртуа, отметив, что команда сталкивается с серией травм, но готова адаптироваться к кадровым изменениям. Украинец подчеркнул, что всегда готов выходить на поле и выполнять свои функции в любом матче.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с победителем пары "Бавария" - "Аталанта". В первом матче мюнхенский клуб одержал победу со счетом 6:1, что создает значительное преимущество перед ответной игрой.

Отметим, что для Лунина в этом сезоне это был уже четвертый матч. Андрей пропустил восемь голов и только с "Ман Сити" сыграл на ноль.

Напомним, бывший главный тренер национальной команды Украины Мирон Маркевич оценил состав на игру со Швецией.

Также ранее британский проспект Мозес Итаума упрекнул Александра Усика за его высказывания.

Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Тибо Куртуа украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации