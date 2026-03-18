Лунин прокомментировал победу над Ман Сити и свое неожиданное появление на поле

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Украинский вратарь Андрей Лунин вышел на замену в перерыве ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1) и помог "Реалу" выйти в четвертьфинал. Украинец заменил Тибо Куртуа после повреждения в первом тайме.

Об участии в матче Лунин сообщил в комментарии для Marca, передает портал Новини.LIVE.

Андрей Лунин отразил удар. Фото: Reuters

Лунину помогла травма Куртуа

Лунин провел второй тайм без пропущенных мячей и совершил три сейва. Вратарь вступил в игру при счете 1:1 и удержал этот результат до финального свистка, что позволило "Реалу" пройти "Манчестер Сити" по сумме двух матчей со счетом 5:1.

"Сегодня было сложно, даже против десятерых",- сказал Лунин.

Куртуа получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить игру, поэтому тренерский штаб провел вынужденную замену в перерыве. После выхода украинца "Реал" действовал в численном большинстве, однако соперник продолжал создавать моменты у ворот. Во втором тайме "Манчестер Сити" нанес несколько ударов в створ, и все эти попытки нейтрализовал Лунин, если не учитывать голы из офсайда.

Андрей Лунин заменил Тибо Куртуа в игре с "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Украинский вратарь вошел в игру без разогрева и сразу включился в матчевый ритм. Его первый сейв состоялся вскоре после выхода на поле. Всего за 45 минут Лунин трижды вступал в игру после ударов в створ ворот и не допустил ни одной ошибки.

Статистический портал WhoScored поставил Лунину оценку 7,2, Sofascore - 7,4.

Отрезок матча с Луниным, хотя и не стал ключевым в контексте двухматчевого противостояния, подытожил его ход. "Реал" сохранил минимальное преимущество и довел противостояние до победного завершения. Уже в третий раз они выбили команду Хосепа Гвардиолы из плей-офф Лиги чемпионов.

Лунин также отреагировал на ситуацию с Куртуа, отметив, что команда сталкивается с серией травм, но готова адаптироваться к кадровым изменениям. Украинец подчеркнул, что всегда готов выходить на поле и выполнять свои функции в любом матче.

В четвертьфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с победителем пары "Бавария" - "Аталанта". В первом матче мюнхенский клуб одержал победу со счетом 6:1, что создает значительное преимущество перед ответной игрой.

Отметим, что для Лунина в этом сезоне это был уже четвертый матч. Андрей пропустил восемь голов и только с "Ман Сити" сыграл на ноль.

