Лунін прокоментував перемогу над Ман Сіті й свою несподівану появу на полі

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Український воротар Андрій Лунін вийшов на заміну у перерві матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (2:1) і допоміг "Реалу" вийти до чвертьфіналу. Українець замінив Тібо Куртуа після ушкодження у першому таймі.

Про участь у матчі Лунін висловився у коментарі для Marca, передає портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Андрій Лунін відбив удар. Фото: Reuters

Луніну допомогла травма Куртуа

Лунін провів другий тайм без пропущених м’ячів і зробив три сейви. Воротар вступив у гру за рахунку 1:1 і втримав цей результат до фінального свистка, що дозволило "Реалу" пройти "Манчестер Сіті" за сумою двох матчів із рахунком 5:1.

"Сьогодні було складно, навіть проти десятьох", — сказав Лунін.

Куртуа отримав ушкодження у першому таймі та не зміг продовжити гру, тому тренерський штаб провів вимушену заміну у перерві. Після виходу українця "Реал" діяв у чисельній більшості, однак суперник продовжував створювати моменти біля воріт. У другому таймі "Манчестер Сіті" завдав кількох ударів у площину, і всі ці спроби нейтралізував Лунін, якщо не враховувати голи з офсайду.

Андрій Лунін замінив Тібо Куртуа в грі з "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Український воротар увійшов у гру без розігріву і одразу включився в матчевий ритм. Його перший сейв відбувся невдовзі після виходу на поле. Загалом за 45 хвилин Лунін тричі вступав у гру після ударів у площину воріт і не допустив жодної помилки.

Статистичний портал WhoScored поставив Луніну оцінку 7,2, Sofascore — 7,4.

Відрізок матчу з Луніним, хоча й не став ключовим у контексті двоматчевого протистояння, але підсумував його перебіг. "Реал" зберіг мінімальну перевагу і довів протистояння до переможного завершення. Вже втретє вони вибили команду Хосепа Гвардіоли з плей-оф Ліги чемпіонів.

Лунін також відреагував на ситуацію з Куртуа, зазначивши, що команда стикається з серією травм, але готова адаптуватися до кадрових змін. Українець підкреслив, що завжди готовий виходити на поле і виконувати свої функції у будь-якому матчі.

У чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Реал" зіграє з переможцем пари "Баварія" — "Аталанта". У першому матчі мюнхенський клуб здобув перемогу з рахунком 6:1, що створює значну перевагу перед грою-відповіддю.

Зазначимо, що для Луніна цього сезону це був уже четвертий матч. Андрій пропустив вісім голів і лише з "Ман Сіті" зіграв на нуль.

