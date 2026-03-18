Арбелоа оцінив гру Луніна в матчі Реала з Манчестер Сіті

Андрій Лунін виходить на заміну. Фото: Reuters/Phil Noble

Головний тренер мадридського "Реала" Альваро Арбелоа прокоментував перемогу над "Манчестер Сіті" з рахунком 2:1 у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні мадридського клубу і завершилася виходом команди в наступний раунд. У перерві матчу тренерський штаб зробив заміну воротаря.

Замість Тібо Куртуа на поле вийшов український голкіпер Андрій Лунін, який провів хороший матч, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Тренер "королівського клубу" повідомив, що заміна Тібо Куртуа була вимушеною і пов'язана зі станом гравця. Бельгійський воротар відчув дискомфорт, тому було прийнято рішення не ризикувати його здоров'ям. У клубі розраховують, що він зможе відновитися до найближчого матчу. Андрій Лунін при цьому отримав ігровий час у другому таймі та допоміг мадридській команді здобути перемогу.

"Реал" використав чисельну перевагу

Альваро Арбелоа зазначив, що команда очікувала активного початку від суперника та була готова до пресингу. Після першого голу гра змінилася, а в другому таймі "Реал" отримав додаткову перевагу. По ходу матчу Ліги чемпіонів у мадридців було кілька нагод збільшити розрив у рахунку. У підсумку команда довела матч до перемоги та вийшла до наступної стадії турніру.

Тренер Альваро Арбелоа святкує перемогу. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Вони почали гру саме так, як ми очікували: з потужного пресингу. У першій частині матчу нам не вистачало терпіння під час роботи з м'ячем, але після пенальті все змінилося. Напевно, ми підсвідомо зменшили оберти в другому таймі, але в перерві ми обговорювали, що потрібно скористатися тим, що в нас на одного футболіста більше. Ми дуже задоволені перемогою, вчимося вигравати кожен матч", — розповів Арбелоа.

