Арбелоа оценил игру Лунина в матче Реала с Манчестер Сити

Андрей Лунин выходит на замену. Фото: Reuters/Phil Noble

Главный тренер мадридского "Реала" Альваро Арбелоа прокомментировал победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1 в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе мадридского клуба и завершилась выходом команды в следующий раунд. В перерыве матча тренерский штаб произвел замену вратаря.

Вместо Тибо Куртуа на поле вышел украинский голкипер Андрей Лунин, который провел хороший матч, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Тренер "королевского клуба" сообщил, что замена Тибо Куртуа была вынужденной и связана с состоянием игрока. Бельгийский вратарь почувствовал дискомфорт, поэтому было принято решение не рисковать его здоровьем. В клубе рассчитывают, что он сможет восстановиться к ближайшему матчу. Андрей Лунин при этом получил игровое время во втором тайме и помог мадридской команде добиться победы.

"Реал" использовал численное преимущество

Альваро Арбелоа отметил, что команда ожидала активного начала от соперника и была готова к прессингу. После первого гола игра изменилась, а во втором тайме "Реал" получил дополнительное преимущество. По ходу матча Лиги чемпионов у мадридцев было несколько возможностей увеличить разрыв в счете. В итоге команда довела матч до победы и вышла в следующую стадию турнира.

Тренер Альваро Арбелоа празднует победу. Фото: Reuters/Scott Heppell

"Они начали игру именно так, как мы ожидали: с мощного прессинга. В первой части матча нам не хватало терпения при работе с мячом, но после пенальти все изменилось. Наверное, мы подсознательно сбавили обороты во втором тайме, но в перерыве мы обсуждали, что нужно воспользоваться тем, что у нас на одного футболиста больше. Мы очень довольны победой учимся выигрывать каждый матч", — рассказал Арбелоа.

Напомним, британский боксер Мозес Итаума объяснил, что не так с последними заявлениями украинского чемпиона Александра Усика.

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич оценил выбор вратарей в заявке национальной команды на игру со Швецией.