Ліверпуль розгромив Галатасарай та вийшов у чвертьфінал ЛЧ

Мохамед Салах та Домінік Собослаї. Фото: Reuters

"Ліверпуль" розгромив "Галатасарай" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (4:0) і вийшов до наступного раунду. Англійський клуб відіграв поразку 0:1 у першій грі.

Про перебіг матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Команда Арне Слота відкрила рахунок на 25-й хвилині після розіграшу кутового. Алексіс Мак Аллістер віддав передачу в центр штрафного, де Домінік Собослаї ударом у дотик відправив м’яч у дальній кут. До перерви "Ліверпуль" контролював гру та створив кілька моментів, зокрема Мохамед Салах не реалізував пенальті на четвертій доданій хвилині.

У другому таймі господарі вирішили долю протистояння за короткий відрізок. На 51-й хвилині Салах прострілив із правого флангу, а Уго Екітіке замкнув передачу в центрі штрафного. Через дві хвилини Райан Гравенберх добив м’яч у сітку після сейву воротаря.

Четвертий гол "Ліверпуль" забив на 62-й хвилині. Салах після комбінації з Флоріаном Вірцом на правому фланзі штрафного закрутив м’яч у дальній верхній кут. До кінця матчу господарі створили ще кілька моментів, зокрема влучили у поперечину та мали скасований гол через офсайд.

"Галатасарай" після перерви провів серію замін, однак не зміг переломити хід гри. Команда зі Стамбула лише епізодично переходила в атаку і не створила достатньо моментів для зміни рахунку.

За сумою двох матчів "Ліверпуль" переміг "Галатасарай" з рахунком 4:1 і продовжив виступи у турнірі.

"Ліверпуль" — "Галатасарай" — 4:0 (перший матч — 0:1)

Голи: Собослаї, 25, Екітіке, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62

"Ліверпуль": Аліссон — Фрімпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх (Ньйоні, 89), Мак Аллістер — Салах (Гакпо, 74), Екітіке (К'єза, 89), Вірц (Нгумоа, 89).

"Галатасарай": Чакир — Бої (Сане, 46), Сінго, Бардакджі (Елмали, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Леміна — Шоллої, Сара, Їлмаз — Осімген (Ланг, 46, Ікарді, 80).

У чвертьфіналі турніру англійці зіграють проти "ПСЖ", який вибив їх із плей-оф минулого сезону.

Парижани у своєму протистоянні в 1/8 фіналу здолали "Челсі" із загальним рахунком 8:2.

В інших чвертьфіналах мадридський "Реал" зіграє проти мюнхенської "Баварії", "Барселона" протистоятиме мадридському "Атлетіко", а лісабонський "Спортинг" зіграє з "Арсеналом".

