Ливерпуль разгромил Галатасарай и вышел в четвертьфинал ЛЧ

Мохамед Салах и Доминик Собослаи. Фото: Reuters

"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) и вышел в следующий раунд. Английский клуб отыграл поражение 0:1 в первой игре.

О ходе матча сообщил портал Новини.LIVE.

Команда Арне Слота открыла счет на 25-й минуте после розыгрыша углового. Алексис Мак Аллистер отдал передачу в центр штрафной, где Доминик Собослаи ударом в касание отправил мяч в дальний угол. До перерыва "Ливерпуль" контролировал игру и создал несколько моментов, в частности Мохамед Салах не реализовал пенальти на четвертой добавленной минуте.

Во втором тайме хозяева решили судьбу противостояния за короткий отрезок. На 51-й минуте Салах прострелил с правого фланга, а Уго Экитике замкнул передачу в центре штрафной. Через две минуты Райан Гравенберх добил мяч в сетку после сейва вратаря.

Четвертый гол "Ливерпуль" забил на 62-й минуте. Салах после комбинации с Флорианом Вирцом на правом фланге штрафной закрутил мяч в дальний верхний угол. До конца матча хозяева создали еще несколько моментов, в частности попали в перекладину и имели отмененный гол из-за офсайда.

"Галатасарай" после перерыва провел серию замен, однако не смог переломить ход игры. Команда из Стамбула лишь эпизодически переходила в атаку и не создала достаточно моментов для изменения счета.

По сумме двух матчей "Ливерпуль" победил "Галатасарай" со счетом 4:1 и продолжил выступления в турнире.

"Ливерпуль" — "Галатасарай" — 4:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Собослаи, 25, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62

"Ливерпуль": Алиссон — Фримпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаи, Гравенберх (Ньони, 89), Мак Аллистер — Салах (Гакпо, 74), Экитике (Кьеза, 89), Вирц (Нгумоа, 89).

"Галатасарай": Чакыр — Бои (Сане, 46), Синго, Бардакджи (Элмалы, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Лемина — Шоллои, Сара, Йылмаз — Осимген (Ланг, 46, Икарди, 80).

В четвертьфинале турнира англичане сыграют против "ПСЖ", который выбил их из плей-офф прошлого сезона.

Парижане в своем противостоянии в 1/8 финала одолели "Челси" с общим счетом 8:2.

В других четвертьфиналах мадридский "Реал" сыграет против мюнхенской "Баварии", "Барселона" будет противостоять мадридскому "Атлетико", а лиссабонский "Спортинг" сыграет с "Арсеналом".

