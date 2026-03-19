Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 00:34
Ливерпуль разгромил Галатасарай и вышел в четвертьфинал ЛЧ
Мохамед Салах и Доминик Собослаи. Фото: Reuters

"Ливерпуль" разгромил "Галатасарай" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) и вышел в следующий раунд. Английский клуб отыграл поражение 0:1 в первой игре.

О ходе матча сообщил портал Новини.LIVE.

Команда Арне Слота открыла счет на 25-й минуте после розыгрыша углового. Алексис Мак Аллистер отдал передачу в центр штрафной, где Доминик Собослаи ударом в касание отправил мяч в дальний угол. До перерыва "Ливерпуль" контролировал игру и создал несколько моментов, в частности Мохамед Салах не реализовал пенальти на четвертой добавленной минуте.

Во втором тайме хозяева решили судьбу противостояния за короткий отрезок. На 51-й минуте Салах прострелил с правого фланга, а Уго Экитике замкнул передачу в центре штрафной. Через две минуты Райан Гравенберх добил мяч в сетку после сейва вратаря.

Четвертый гол "Ливерпуль" забил на 62-й минуте. Салах после комбинации с Флорианом Вирцом на правом фланге штрафной закрутил мяч в дальний верхний угол. До конца матча хозяева создали еще несколько моментов, в частности попали в перекладину и имели отмененный гол из-за офсайда.

"Галатасарай" после перерыва провел серию замен, однако не смог переломить ход игры. Команда из Стамбула лишь эпизодически переходила в атаку и не создала достаточно моментов для изменения счета.

По сумме двух матчей "Ливерпуль" победил "Галатасарай" со счетом 4:1 и продолжил выступления в турнире.

"Ливерпуль" — "Галатасарай" — 4:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Собослаи, 25, Экитике, 51, Гравенберх, 53, Салах, 62

"Ливерпуль": Алиссон — Фримпонг (Джонс, 67), Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаи, Гравенберх (Ньони, 89), Мак Аллистер — Салах (Гакпо, 74), Экитике (Кьеза, 89), Вирц (Нгумоа, 89).

"Галатасарай": Чакыр — Бои (Сане, 46), Синго, Бардакджи (Элмалы, 73), Якобс — Торрейра (Акгюн, 60), Лемина — Шоллои, Сара, Йылмаз — Осимген (Ланг, 46, Икарди, 80).

В четвертьфинале турнира англичане сыграют против "ПСЖ", который выбил их из плей-офф прошлого сезона.

Парижане в своем противостоянии в 1/8 финала одолели "Челси" с общим счетом 8:2.

В других четвертьфиналах мадридский "Реал" сыграет против мюнхенской "Баварии", "Барселона" будет противостоять мадридскому "Атлетико", а лиссабонский "Спортинг" сыграет с "Арсеналом".

футбол Лига чемпионов Галатасарай Ливерпуль еврокубки
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации