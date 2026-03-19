Главная Спорт Джошуа вместе с Усиком сфотографировался на фоне флага Украины

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 14:31
Энтони Джошуа, Александр Усик и Джейми Рейнольдс. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик поделился новым снимком своего тренировочного лагеря. Украинский спортсмен готовится к поединку с кикбоксером Рико Верховеном. Обладателю трех чемпионских поясов помогает его бывший соперник. 

Александр Усик и британец Энтони Джошуа сфотографировались на фоне украинского флага, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-аккаунт чемпиона. 

Украинского и британского боксеров связывает долгая история взаимоотношений. Александр Усик и Энтони Джошуа дважды встречались на ринге, действующий чемпион оба раза вышел победителем из этого противостояния. Несмотря на поражения в боях, Джошуа сохранил хорошие отношения с украинцем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джошуа помогает Усику тренироваться 

Британский тяжеловес после победы над Джейком Полом еще не подтвердил выбор нового соперника, хотя в прессе циркулируют слухи о возможном поединке с Тайсоном Фьюри. В то же время Александр Усик уже готовится к бою с кикбоксером Рико Верховеном из Нидерландов, противостояние запланировано на конец мая 2026 года. Джошуа помогает Усику в тренировочном лагере, боксеры публикуют уже не первое совместное фото. 

Кто такое Джейми Рейнольдс 

Энтони и Александр опубликовали снимок на фоне флага Украины, на котором им составил компанию Джейми Рейнольдс. Это британский тренер по боксу, который известен работой с профессиональными бойцами на международном уровне. Он специализируется на подготовке боксеров в средних и тяжелых весовых категориях.

Рейнольдс уделяет особое внимание тактической дисциплине, физической готовности и адаптации к сопернику. Его подход сочетает классическую школу бокса с современными методами тренировок. 

спорт Александр Усик бокс Энтони Джошуа тренер
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
