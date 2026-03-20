Видео

Усик вместе с Джошуа приехали в Украину

Усик вместе с Джошуа приехали в Украину

Дата публикации 20 марта 2026 22:14
Усик вместе с Джошуа приехали в Украину
Энтони Джошуа и Александр Усик в Украине. Фото: instagram.com/kickboxing_boxing_coach_dubai/

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прибыл в Украину на вечер бокса от Usyk 17 Promotions, который состоится 21 марта в Лесниках под Киевом. Вместе с ним событие посетит бывший его соперник Энтони Джошуа.

О визите в Украину вместе с Джошуа Усик сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

После приезда в Украину Усик провел Джошуа экскурсию, познакомил с украинской музыкой и едой.

Джошуа также радостно встретили пограничники и украинцы во время пересечения границы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На шоу промоутерской компании Усика вторым центральным событием станет дебют в профессиональном боксе олимпийского чемпиона Парижа-2024 Александра Хижняка. Украинец проведет первый бой в профи, параллельно продолжая выступления в любительском боксе. Соперником Хижняка станет Уилмер Барон.

В первом главном бою вечера Даниэль Лапин будет защищать свой пояс в полутяжелом весе. Его соперником станет Кристапс Булмейстрас.

Накануне турнира состоялось официальное взвешивание участников. Лапин и Булмейстрас показали одинаковый вес — 81,6 кг. Хижняк перед дебютом зафиксировал 78,5 кг, тогда как его соперник Вилмер Барон — 79,6 кг.

Также в карде вечера Павел Ильюша показал 77,8 кг, однако его соперник не явился на процедуру взвешивания. Эльвин Алиев весил 67,7 кг, а Виктор Хулио — 65,5 кг.

В поединке супертяжелой категории Даниил Жасан показал 87,2 кг, тогда как Николай Трофименко — 83,3 кг. Айдер Абдураимов перед боем зафиксировал 59,9 кг, его оппонент Павел Павлов — 58,7 кг.

Вечер бокса станет первым шоу восстановленной промоутерской компании Усика. Турниры Usyk 17 Promotions планируют транслировать на DAZN, а сама платформа ориентирована на развитие молодых украинских боксеров.

Событие в Лесниках станет стартом новой серии шоу Usyk 17 Promotions, которые планируют регулярно проводить в Украине и за ее пределами.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
