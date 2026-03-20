Леннокс Льюїс порівняв Олександра Усика з Евандером Голіфілдом

Леннокс Льюїс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс висловився про чинного володаря титулів WBC, WBA та IBF Олександра Усика. Британець оцінив рівень українського боксера та його потенціал у порівнянні з бійцями минулого. Льюїс провів паралелі з легендами своєї епохи.

Його думка прозвучала на тлі підготовки Усика до протистояння з кікбоксером Ріко Верховеном, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Boxing News.

Що Льюїс сказав про Усика

Українець продовжує тренувальний табір в Іспанії перед боєм проти Ріко Верховена. Поєдинок запланований на 23 травня і пройде в Гізі, Єгипет. Олександр Усик залишається непереможеним на професійному рингу та володіє кількома чемпіонськими поясами. Його кар'єра регулярно стає предметом порівняння з боксерами попередніх поколінь.

Олександр Усик готується до поєдинку. Фото: instagram.com/usykaa/

"Він би добре проявив себе в мій час. Подивіться, як склалося в Евандера Холіфілда. Олександр такого ж зросту і не гірший за нього. Думаю, він би проявив себе не гірше", — пояснив колишній чемпіон.

Леннокс Льюїс — британський боксер, один із найуспішніших суперважковаговиків в історії. Він ставав абсолютним чемпіоном світу і об'єднував ключові титули в дивізіоні. У його послужному списку перемоги над провідними суперниками своєї епохи. Йдеться про Евандера Холіфілда, Майка Тайсона, Віталія Кличка, Рея Мерсера та Шеннона Бріггсі. Леннокс Льюїс має статус одного з найкращих важковаговиків усіх часів.

