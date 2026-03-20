Леннокс Льюис сравнил Александра Усика с Эвандером Холифилдом

Леннокс Льюис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис высказался о действующем обладателе титулов WBC, WBA и IBF Александре Усике. Британец оценил уровень украинского боксера и его потенциал в сравнении с бойцами прошлого. Льюис провел параллели с легендами своей эпохи.

Его мнение прозвучало на фоне подготовки Усика к противостоянию с кикбоксером Рико Верховеном, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Boxing News.

Что Льюис сказал об Усике

Украинец продолжает тренировочный лагерь в Испании перед боем против Рико Верховена. Поединок запланирован на 23 мая и пройдет в Гизе, Египет. Александр Усик остается непобежденным на профессиональном ринге и владеет несколькими чемпионскими поясами. Его карьера регулярно становится предметом сравнения с боксерами предыдущих поколений.

Александр Усик готовится к поединку. Фото: instagram.com/usykaa/

"Он бы хорошо проявил себя в мое время. Посмотрите, как сложилось у Эвандера Холифилда. Александр такого же роста и не хуже него. Думаю, он бы проявил себя не хуже", — объяснил бывший чемпион.

Леннокс Льюис — британский боксер, один из самых успешных супертяжеловесов в истории. Он становился абсолютным чемпионом мира и объединял ключевые титулы в дивизионе. В его послужном списке победы над ведущими соперниками своей эпохи. Речь идет об Эвандере Холифилде, Майке Тайсоне, Виталии Кличко, Рэя Мерсера и Шенноне Бриггси. Леннокс Льюис обладает статусом одного из лучших тяжеловесов всех времен.

