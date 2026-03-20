Магучіх стала чемпіонкою світу, Левченко також з медаллю

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Ярослава Магучіх виграла золото чемпіонату світу-2026 у приміщенні зі стрибків у висоту та принесла Україні першу медаль турніру. У фіналі українка показала результат 2.01 м.

Про виступ Магучіх повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Магучіх перевершила суперниць

Магучіх розпочала виступ із висоти 1.93 м і подолала її з першої спроби. Далі вона чисто взяла 1.96 м і 2.01 м, тоді як суперниці не змогли підкорити вирішальну планку. У підсумку українка стала єдиною спортсменкою, яка подолала 2.01 м у фіналі.

Ще одна українка, Юлія Левченко, також боролася за медалі. Вона подолала 1.85 м, 1.89 м і 1.93 м з першої спроби, а також взяла 1.96 м, що гарантувало їй нагороду.

На висоті 1.99 м Левченко зафіксувала найкращий результат сезону і в підсумку поділила друге місце з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топич. Усі три спортсменки завершили змагання з однаковим показником.

Магучіх після перемоги намагалася встановити рекорд чемпіонатів світу у приміщенні — 2.06 м, однак не змогла подолати цю висоту.

Золото Магучіх стало другим у її кар’єрі на чемпіонатах світу у приміщенні. Вона має срібло та бронзу, що дозволило їй довести загальну кількість нагород до чотирьох і стати найтитулованішою українкою в історії турніру.

Здобута медаль стала ювілейною для Магучіх — десятою на чемпіонатах світу у приміщенні. До цього Магучіх ділила рекорд за кількістю перемог із Наталією Добринською, Олександром Багачем і Юрієм Білоногом.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Левченко вперше в кар’єрі здобула медаль чемпіонату світу у приміщенні. Її попереднім найкращим результатом було п’яте місце у 2018 році.

Україна також вперше в історії оформила подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу у приміщенні. Раніше українські спортсменки не здобували більше однієї нагороди у цій дисципліні на таких змаганнях.

Перші слова Магучіх після перемоги

Магучіх після змагань заявила, що рада поверненню на чемпіонат світу у приміщенні, де вдалося здобути золоту нагороду. Вона підкреслила, що це вже четвертий турнір такого рівня у її кар’єрі та лише друга перемога, яка має для неї особливе значення.

За словами спортсменки, на змагання вона їхала з чіткою метою виграти золото і саме з таким настроєм виступала у секторі.

"Розуміла, що треба стрибати все з першої спроби. Особливо після 1.99 м, коли чотири дівчини стрибнули з першої спроби, я зрозуміла, що 2.01 м треба стрибати з першої спроби, бо це може коштувати золотої медалі. Я стрибнула і виграла, от так просто стрибнула і виграла все", — сказала Магучіх.

