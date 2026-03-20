Магучих стала чемпионкой мира, Левченко также с медалью

Дата публикации 20 марта 2026 17:39
Магучих стала чемпионкой мира, Левченко также с медалью
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

Ярослава Магучих выиграла золото чемпионата мира-2026 в помещении по прыжкам в высоту и принесла Украине первую медаль турнира. В финале украинка показала результат 2.01 м.

О выступлении Магучих сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Магучих превзошла соперниц

Магучих начала выступление с высоты 1.93 м и преодолела ее с первой попытки. Далее она чисто взяла 1.96 м и 2.01 м, тогда как соперницы не смогли покорить решающую планку. В итоге украинка стала единственной спортсменкой, которая преодолела 2.01 м в финале.

Еще одна украинка, Юлия Левченко, также боролась за медали. Она преодолела 1.85 м, 1.89 м и 1.93 м с первой попытки, а также взяла 1.96 м, что гарантировало ей награду.

На высоте 1.99 м Левченко зафиксировала лучший результат сезона и в итоге поделила второе место с австралийкой Николой Олислагерс и сербкой Ангелиной Топич. Все три спортсменки завершили соревнования с одинаковым показателем.

Магучих после победы пыталась установить рекорд чемпионатов мира в помещении — 2.06 м, однако не смогла преодолеть эту высоту.

Золото Магучих стало вторым в ее карьере на чемпионатах мира в помещении. Она имеет серебро и бронзу, что позволило ей довести общее количество наград до четырех и стать самой титулованной украинкой в истории турнира.

Добытая медаль стала юбилейной для Магучих — десятой на чемпионатах мира в помещении. До этого Магучих делила рекорд по количеству побед с Натальей Добрынской, Александром Багачем и Юрием Белоногом.

Юлия Левченко на Олимпийских играх-2024 в Париже
Юлия Левченко. Фото: Reuters

Левченко впервые в карьере завоевала медаль чемпионата мира в помещении. Ее предыдущим лучшим результатом было пятое место в 2018 году.

Украина также впервые в истории оформила двойной подиум в женских прыжках в высоту на чемпионате мира в помещении. Ранее украинские спортсменки не получали более одной награды в этой дисциплине на таких соревнованиях.

Первые слова Магучих после победы

Магучих после соревнований заявила, что рада возвращению на чемпионат мира в помещении, где удалось получить золотую награду. Она подчеркнула, что это уже четвертый турнир такого уровня в ее карьере и только вторая победа, которая имеет для нее особое значение.

По словам спортсменки, на соревнования она ехала с четкой целью выиграть золото и именно с таким настроением выступала в секторе.

"Понимала, что надо прыгать все с первой попытки. Особенно после 1.99 м, когда четыре девушки прыгнули с первой попытки, я поняла, что 2.01 м надо прыгать с первой попытки, потому что это может стоить золотой медали. Я прыгнула и выиграла, вот так просто прыгнула и выиграла все", — сказала Магучих.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
