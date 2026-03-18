Магучіх та Левченко знову змагатимуться з Оліслагерс на ЧС з атлетики

Дата публікації: 18 березня 2026 18:53
Юлія Левченко набирає форму. Фото: instagram.com/levchenkou/

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко візьмуть участь у фіналі чемпіонату світу 2026 року в приміщенні у стрибках у висоту. У вирішальному етапі виступлять 12 спортсменок. Турнір пройде без кваліфікації, одразу з фіналу.

Змагання відбудуться 20 березня о 12:35 за київським часом, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на "Суспільне Спорт".

У фінал заявлені практично всі найсильніші стрибунки світу. Серед суперниць українок опинилися австралійки Нікола Оліслагерс та Елеонор Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топіч, яка цього сезону подолала планку 2,00 м. У списку також присутня полька Марія Жодзік та інші спортсменки, що входять до світового рейтингу. Склад учасників об'єднує всіх лідерів сезону та призерів великих турнірів.

Никола Олислагерс в тренажерном зале перед стартом ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
Нікола Оліслагерс готується до сезону. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Усі найсильніші в одному фіналі без відбору

Особливістю змагань стане формат без кваліфікації, за якого боротьба за медалі розпочнеться одразу серед 12 учасниць. Дев'ять спортсменок відібралися за нормативом сезону, показавши результат 1,96 м і вище. Це робить фінал максимально конкурентним та непередбачуваним. Кожна помилка може вплинути на розподіл нагород.

Ярослава Магучих и легкоатлет Олег Кукота готовятся к сезону-2026
Ярослава Магучіх та Олег Кукота. Фото: instagram.com/rosya_dp/

На чемпіонаті світу в приміщенні 2025 року перемогу в стрибках у висоту здобула Нікола Оліслагерс, тоді як Ярослава Магучіх посіла третє місце, поступившись і Марії Жодзік із Польщі. Протягом сезону 2025 року обидві спортсменки регулярно перетиналися на етапах Діамантової ліги та великих турнірах, де боротьба за перше місце відбувалася між ними. Нинішнього року протистояння продовжиться, українка має намір взяти реванш у австралійської спортсменки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чемпіон світу з боксу Олександр Усик провів спільне тренування з Ентоні Джошуа, після якого британець високо оцінив рівень українця.

Крім того, в оточенні Усика прокоментували можливі поєдинки з блогером Джейком Полом та ексчемпіоном UFC Джоном Джонсом. 

спорт Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика стрибки у висоту Нікола Оліслагерс
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
