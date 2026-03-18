Магучих и Левченко снова будут соперничать с Олислагерс на ЧМ по атлетике

Магучих и Левченко снова будут соперничать с Олислагерс на ЧМ по атлетике

Дата публикации 18 марта 2026 18:53
Юлия Левченко набирает форму. Фото: instagram.com/levchenkou/

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в финале чемпионата мира 2026 года в помещении в прыжках в высоту. В решающем этапе выступят 12 спортсменок. Турнир пройдет без квалификации, сразу с финала.

Соревнования состоятся 20 марта в 12:35 по киевскому времени, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

В финал заявлены практически все сильнейшие прыгуньи мира. Среди соперниц украинок оказались австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич, которая в этом сезоне преодолела планку 2,00 м. В списке также присутствует полька Мария Жодзик и другие спортсменки, входящие в мировой рейтинг. Состав участников объединяет всех лидеров сезона и призеров крупных турниров. 

Никола Олислагерс в тренажерном зале перед стартом ЧМ-2026 по прыжкам в высоту
Никола Олислагерс готовится к сезону. Фото: instagram.com/nicola.olyslagers/

Все сильнейшие в одном финале без отбора

Особенностью соревнований станет формат без квалификации, при котором борьба за медали начнется сразу среди 12 участниц. Девять спортсменок отобрались по нормативу сезона, показав результат 1,96 м и выше. Это делает финал максимально конкурентным и непредсказуемым. Каждая ошибка может повлиять на распределение наград. 

Ярослава Магучих и легкоатлет Олег Кукота готовятся к сезону-2026
Ярослава Магучих и Олег Кукота. Фото: instagram.com/rosya_dp/

На чемпионате мира в помещении 2025 года победу в прыжках в высоту одержала Никола Олислагерс, тогда как Ярослава Магучих заняла третье место, уступив и Марии Жодзик из Польши. В течение сезона 2025 года обе спортсменки регулярно пересекались на этапах Бриллиантовой лиги и крупных турнирах, где борьба за первое место проходила между ними. В нынешнем году противостояние продолжится, украинка намерена взять реванш у австралийской спортсменки. 

Напомним, ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу Александр Усик провел совместную тренировку с Энтони Джошуа, после которой британец высоко оценил уровень украинца.

Кроме того, в окружении Усика прокомментировали возможные поединки с блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC Джоном Джонсом.

спорт Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика прыжки в высоту Никола Олислагерс
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
