Магучих и Левченко снова будут соперничать с Олислагерс на ЧМ по атлетике

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в финале чемпионата мира 2026 года в помещении в прыжках в высоту. В решающем этапе выступят 12 спортсменок. Турнир пройдет без квалификации, сразу с финала.

Соревнования состоятся 20 марта в 12:35 по киевскому времени, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

В финал заявлены практически все сильнейшие прыгуньи мира. Среди соперниц украинок оказались австралийки Никола Олислагерс и Элеонор Паттерсон, а также сербка Ангелина Топич, которая в этом сезоне преодолела планку 2,00 м. В списке также присутствует полька Мария Жодзик и другие спортсменки, входящие в мировой рейтинг. Состав участников объединяет всех лидеров сезона и призеров крупных турниров.

Все сильнейшие в одном финале без отбора

Особенностью соревнований станет формат без квалификации, при котором борьба за медали начнется сразу среди 12 участниц. Девять спортсменок отобрались по нормативу сезона, показав результат 1,96 м и выше. Это делает финал максимально конкурентным и непредсказуемым. Каждая ошибка может повлиять на распределение наград.

На чемпионате мира в помещении 2025 года победу в прыжках в высоту одержала Никола Олислагерс, тогда как Ярослава Магучих заняла третье место, уступив и Марии Жодзик из Польши. В течение сезона 2025 года обе спортсменки регулярно пересекались на этапах Бриллиантовой лиги и крупных турнирах, где борьба за первое место проходила между ними. В нынешнем году противостояние продолжится, украинка намерена взять реванш у австралийской спортсменки.

