Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Фьюри уверен, что тренировки с Усиком не помогут Джошуа в их поединке

Фьюри уверен, что тренировки с Усиком не помогут Джошуа в их поединке

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 12:06
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал тренировки Энтони Джошуа вместе с Александром Усиком и заявил, что это не повлияет на их возможный бой. Британец также подтвердил готовность провести поединок с соотечественником.

О позиции Фьюри сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Тайсона для YouTube-канала Sky Sports Boxing.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что совместная работа Джошуа с Усиком не станет преимуществом в случае их встречи в ринге. По его словам, этот фактор не изменит подготовку соперника.

"Это ему не поможет. Совсем не поможет. Я отбил голову Усику, и отобью голову Эй Джею тоже. Немного мило, что он пытается. Надеюсь, он тоже будет в углу", — сказал Фьюри.

Британец также подтвердил, что не исключает проведения поединка против Джошуа после следующего боя, который проведет с россиянином Махмудовым. После победы Тайсон готов вернуться к переговорам.

Фьюри добавил, что открыт к боям с любыми соперниками независимо от их происхождения. При этом он отметил, что готов рассмотреть вариант мегабоя в супертяжелом весе.

Отдельно боксер прокомментировал идею возможного угла Джошуа, в котором может присутствовать Усик. По словам Фьюри, он также может привлечь в свой угол известных представителей бокса.

В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей. После этих поединков британец объявил о завершении карьеры, однако впоследствии возобновил выступления.

Энтони Джошуа сейчас вернулся к тренировочному процессу после сложного ДТП, где погибли два его друга. Дальнейшие планы Энтони могут включать проведение боя против Фьюри, если стороны договорятся об условиях.

Напомним, ранее Усик привез Джошуа в Украину на свое боксерское шоу.

Также ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал Джошуа.

Александр Усик бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри супертяжелый вес
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации