Фьюри уверен, что тренировки с Усиком не помогут Джошуа в их поединке

Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал тренировки Энтони Джошуа вместе с Александром Усиком и заявил, что это не повлияет на их возможный бой. Британец также подтвердил готовность провести поединок с соотечественником.

О позиции Фьюри сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на интервью Тайсона для YouTube-канала Sky Sports Boxing.

Фьюри готов драться с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что совместная работа Джошуа с Усиком не станет преимуществом в случае их встречи в ринге. По его словам, этот фактор не изменит подготовку соперника.

"Это ему не поможет. Совсем не поможет. Я отбил голову Усику, и отобью голову Эй Джею тоже. Немного мило, что он пытается. Надеюсь, он тоже будет в углу", — сказал Фьюри.

Британец также подтвердил, что не исключает проведения поединка против Джошуа после следующего боя, который проведет с россиянином Махмудовым. После победы Тайсон готов вернуться к переговорам.

Фьюри добавил, что открыт к боям с любыми соперниками независимо от их происхождения. При этом он отметил, что готов рассмотреть вариант мегабоя в супертяжелом весе.

Отдельно боксер прокомментировал идею возможного угла Джошуа, в котором может присутствовать Усик. По словам Фьюри, он также может привлечь в свой угол известных представителей бокса.

В 2024 году Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри решением судей. После этих поединков британец объявил о завершении карьеры, однако впоследствии возобновил выступления.

Энтони Джошуа сейчас вернулся к тренировочному процессу после сложного ДТП, где погибли два его друга. Дальнейшие планы Энтони могут включать проведение боя против Фьюри, если стороны договорятся об условиях.

Напомним, ранее Усик привез Джошуа в Украину на свое боксерское шоу.

Также ранее украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал Джошуа.