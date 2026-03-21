КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Спорт Гераскевич розкритикував Джошуа під час візиту в Україну

Гераскевич розкритикував Джошуа під час візиту в Україну

Дата публікації: 21 березня 2026 07:00
Гераскевич розкритикував Джошуа під час візиту в Україну
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував візит Ентоні Джошуа до Києва та звернув увагу на його публікацію з російським чемпіоном UFC Ісламом Махачевим. Спортсмен розкритикував такі дії британського боксера.

Про позицію Гераскевича повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі спортсмена.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа в Києві. Фото: instagram.com/kickboxing_boxing_coach_dubai/

Гераскевич нагадав Джошуа про росіян

Скелетоніст відреагував на фото Джошуа з Махачевим, який внесений до бази спортсменів, що підтримують війну Росії проти України. Гераскевич опублікував скриншот відповідного допису та висловив свою позицію щодо ситуації.

"Викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова — це ненормально", — написав Гераскевич.

Владислав зазначив, що під час візиту до України Джошуа варто пояснити контекст подібних публікацій і їхнє сприйняття в українському суспільстві. За словами спортсмена, такі дії викликають негативну реакцію через війну.

Водночас Гераскевич додав, що позитивно оцінює сам факт приїзду світових зірок до України. На його думку, це дозволяє іноземним спортсменам краще зрозуміти країну та її реалії.

Ентоні Джошуа прибув до України разом із об’єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Візит пов’язаний із проведенням вечора боксу від Usyk 17 Promotions.

Махачев, з яким Джошуа зробив спільне фото, раніше був внесений до переліку спортсменів, що підтримують війну Росії проти України, хоча сам він цього публічно не заявляв. При цьому у нього є багато знімків із ватажком російських бойовиків Рамзаном Кадировим.

Джошуа за свою кар’єру виграв 29 поєдинків, 26 нокаутом, чотири бої програв.

У грудні Джошуа переміг Джейка Пола нокаутом. Після цього він потрапив у ДТП в Нігерії, де загинули два його друга.

Гераскевич став відомий завдяки Олімпійським іграм-2026, де його дискваліфікували після відмови виступати без "шолома пам’яті", на якому були зображені українські спортсмени. У МОК назвали дії скелетоніста політичною акцією.

Нагадаємо, раніше чемпіонка Парижу-2024 Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні.

Також суд замінив запобіжний захід для футболіста, який бився з ТЦК.

Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа професійний бокс Владислав Гераскевич
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
