Гераскевич розкритикував Джошуа під час візиту в Україну

Владислав Гераскевич.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував візит Ентоні Джошуа до Києва та звернув увагу на його публікацію з російським чемпіоном UFC Ісламом Махачевим. Спортсмен розкритикував такі дії британського боксера.

Про позицію Гераскевича повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі спортсмена.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа в Києві.

Гераскевич нагадав Джошуа про росіян

Скелетоніст відреагував на фото Джошуа з Махачевим, який внесений до бази спортсменів, що підтримують війну Росії проти України. Гераскевич опублікував скриншот відповідного допису та висловив свою позицію щодо ситуації.

"Викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова — це ненормально", — написав Гераскевич.

Владислав зазначив, що під час візиту до України Джошуа варто пояснити контекст подібних публікацій і їхнє сприйняття в українському суспільстві. За словами спортсмена, такі дії викликають негативну реакцію через війну.

Водночас Гераскевич додав, що позитивно оцінює сам факт приїзду світових зірок до України. На його думку, це дозволяє іноземним спортсменам краще зрозуміти країну та її реалії.

Дуже хочеться сподіватися, що під час поїздки Джошуа в Україну йому пояснять: викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова, які внесені до державних баз спортивних діячів, що підтримують війну, - це ненормально.



А загалом круто, що все більше зірок приїжджають в Україну та… pic.twitter.com/XSQAcb6Udy — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 20, 2026

Ентоні Джошуа прибув до України разом із об’єднаним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком. Візит пов’язаний із проведенням вечора боксу від Usyk 17 Promotions.

Махачев, з яким Джошуа зробив спільне фото, раніше був внесений до переліку спортсменів, що підтримують війну Росії проти України, хоча сам він цього публічно не заявляв. При цьому у нього є багато знімків із ватажком російських бойовиків Рамзаном Кадировим.

Джошуа за свою кар’єру виграв 29 поєдинків, 26 нокаутом, чотири бої програв.

У грудні Джошуа переміг Джейка Пола нокаутом. Після цього він потрапив у ДТП в Нігерії, де загинули два його друга.

Гераскевич став відомий завдяки Олімпійським іграм-2026, де його дискваліфікували після відмови виступати без "шолома пам’яті", на якому були зображені українські спортсмени. У МОК назвали дії скелетоніста політичною акцією.

