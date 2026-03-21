Гераскевич раскритиковал Джошуа во время визита в Украину

Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал визит Энтони Джошуа в Киев и обратил внимание на его публикацию с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым. Спортсмен раскритиковал такие действия британского боксера.

О позиции Гераскевича сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсмена.

Александр Усик и Энтони Джошуа в Киеве. Фото: instagram.com/kickboxing_boxing_coach_dubai/

Гераскевич напомнил Джошуа о россиянах

Скелетонист отреагировал на фото Джошуа с Махачевым, который внесен в базу спортсменов, поддерживающих войну России против Украины. Гераскевич опубликовал скриншот соответствующего сообщения и выразил свою позицию по ситуации.

"Выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова — это ненормально", — написал Гераскевич.

Владислав отметил, что во время визита в Украину Джошуа стоит объяснить контекст подобных публикаций и их восприятие в украинском обществе. По словам спортсмена, такие действия вызывают негативную реакцию из-за войны.

В то же время Гераскевич добавил, что положительно оценивает сам факт приезда мировых звезд в Украину. По его мнению, это позволяет иностранным спортсменам лучше понять страну и ее реалии.

Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в государственные базы спортивных деятелей, поддерживающих войну, - это ненормально.



А вообще круто, что все больше звезд приезжают в Украину и... pic.twitter.com/XSQAcb6Udy - Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 20, 2026

Энтони Джошуа прибыл в Украину вместе с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Визит связан с проведением вечера бокса от Usyk 17 Promotions.

Махачев, с которым Джошуа сделал совместное фото, ранее был внесен в перечень спортсменов, поддерживающих войну России против Украины, хотя сам он этого публично не заявлял. При этом у него есть много снимков с главарем российских боевиков Рамзаном Кадыровым.

Джошуа за свою карьеру выиграл 29 поединков, 26 нокаутом, четыре боя проиграл.

В декабре Джошуа победил Джейка Пола нокаутом. После этого он попал в ДТП в Нигерии, где погибли два его друга.

Гераскевич стал известен благодаря Олимпийским играм-2026, где его дисквалифицировали после отказа выступать без "шлема памяти", на котором были изображены украинские спортсмены. В МОК назвали действия скелетониста политической акцией.

