Гераскевич раскритиковал Джошуа во время визита в Украину
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал визит Энтони Джошуа в Киев и обратил внимание на его публикацию с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым. Спортсмен раскритиковал такие действия британского боксера.
О позиции Гераскевича сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсмена.
Гераскевич напомнил Джошуа о россиянах
Скелетонист отреагировал на фото Джошуа с Махачевым, который внесен в базу спортсменов, поддерживающих войну России против Украины. Гераскевич опубликовал скриншот соответствующего сообщения и выразил свою позицию по ситуации.
"Выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова — это ненормально", — написал Гераскевич.
Владислав отметил, что во время визита в Украину Джошуа стоит объяснить контекст подобных публикаций и их восприятие в украинском обществе. По словам спортсмена, такие действия вызывают негативную реакцию из-за войны.
В то же время Гераскевич добавил, что положительно оценивает сам факт приезда мировых звезд в Украину. По его мнению, это позволяет иностранным спортсменам лучше понять страну и ее реалии.
Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в государственные базы спортивных деятелей, поддерживающих войну, - это ненормально.
- Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 20, 2026
Энтони Джошуа прибыл в Украину вместе с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Визит связан с проведением вечера бокса от Usyk 17 Promotions.
Махачев, с которым Джошуа сделал совместное фото, ранее был внесен в перечень спортсменов, поддерживающих войну России против Украины, хотя сам он этого публично не заявлял. При этом у него есть много снимков с главарем российских боевиков Рамзаном Кадыровым.
Джошуа за свою карьеру выиграл 29 поединков, 26 нокаутом, четыре боя проиграл.
В декабре Джошуа победил Джейка Пола нокаутом. После этого он попал в ДТП в Нигерии, где погибли два его друга.
Гераскевич стал известен благодаря Олимпийским играм-2026, где его дисквалифицировали после отказа выступать без "шлема памяти", на котором были изображены украинские спортсмены. В МОК назвали действия скелетониста политической акцией.
Читайте Новини.LIVE!