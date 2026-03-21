Главная Спорт Гераскевич раскритиковал Джошуа во время визита в Украину

Дата публикации 21 марта 2026 07:00
Владислав Гераскевич. Фото: Reuters

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал визит Энтони Джошуа в Киев и обратил внимание на его публикацию с российским чемпионом UFC Исламом Махачевым. Спортсмен раскритиковал такие действия британского боксера.

О позиции Гераскевича сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети спортсмена.

Гераскевич напомнил Джошуа о россиянах

Скелетонист отреагировал на фото Джошуа с Махачевым, который внесен в базу спортсменов, поддерживающих войну России против Украины. Гераскевич опубликовал скриншот соответствующего сообщения и выразил свою позицию по ситуации.

"Выкладывать публикации с бойцами из окружения Кадырова — это ненормально", — написал Гераскевич.

Владислав отметил, что во время визита в Украину Джошуа стоит объяснить контекст подобных публикаций и их восприятие в украинском обществе. По словам спортсмена, такие действия вызывают негативную реакцию из-за войны.

В то же время Гераскевич добавил, что положительно оценивает сам факт приезда мировых звезд в Украину. По его мнению, это позволяет иностранным спортсменам лучше понять страну и ее реалии.

Энтони Джошуа прибыл в Украину вместе с объединенным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком. Визит связан с проведением вечера бокса от Usyk 17 Promotions.

Махачев, с которым Джошуа сделал совместное фото, ранее был внесен в перечень спортсменов, поддерживающих войну России против Украины, хотя сам он этого публично не заявлял. При этом у него есть много снимков с главарем российских боевиков Рамзаном Кадыровым.

Джошуа за свою карьеру выиграл 29 поединков, 26 нокаутом, четыре боя проиграл.

В декабре Джошуа победил Джейка Пола нокаутом. После этого он попал в ДТП в Нигерии, где погибли два его друга.

Гераскевич стал известен благодаря Олимпийским играм-2026, где его дисквалифицировали после отказа выступать без "шлема памяти", на котором были изображены украинские спортсмены. В МОК назвали действия скелетониста политической акцией.

Напомним, ранее чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении.

Также суд заменил меру пресечения для футболиста, который дрался с ТЦК.

Александр Усик бокс Энтони Джошуа профессиональный бокс Владислав Гераскевич
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
