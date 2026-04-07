Тайсон Ф'юрі завершить кар'єру в разі поразки від Махмудова

Тайсон Ф'юрі з уболівальниками. Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі поділився думкою про свого суперника. Уже 11 квітня в Лондоні він битиметься з Арсланбеком Махмудовим. "Циганський король" пояснив, чому обрав цього супротивника.

Ф'юрі запевнив, що мови про недооцінку суперника немає, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

Найближчими вихідними Тайсон Ф'юрі постарається реанімувати свою кар'єру. Його суперником стане росіянин Арсланбек Махмудов. Британець визнав, що в разі поразки йому доведеться завершити кар'єру.

"Махмудов провів у професіоналах 23 бої і майже всі виграв нокаутом. Це дуже небезпечний суперник, я прекрасно це розумію. Не загадую наперед, для мене існує тільки цей бій. Якщо програю, мені кінець. Так що я набрав хорошу форму заради цього бою", — запевнив Ф'юрі.

Де та коли дивитися бій Ф'юрі — Махмудов

У суботу, 11 квітня, в Лондоні пройде "Вечір боксу", головною подією якого стане протистояння британського (34-2-1, 24 КО) і російського (21-2, 19 КО) важковаговиків. Поєдинок відбудеться на арені футбольного клубу "Тоттенгем" та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Тайсон Ф'юрі та Арсланбек Махмудов вийдуть у ринг не раніше 23:30.

Українські вболівальники зможуть побачити головний бій квітня на Netflix. Мінімальна підписка на сервіс стартує від 5 євро.

Хто такий Арсланбек Махмудов

Російський важковаговик кумикського походження останніми роками виступає під канадським прапором. Він є чинним чемпіоном за версією WBA Inter-Continental і входить до списку найкращих важковаговиків у світі.

Найвідомішим суперником Арсланбека Махмудова був німець Агіт Кабайєл, якому росіянин у грудні 2023 року програв бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA.

