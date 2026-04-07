Син Мірчі Луческу звернувся до вболівальників щодо здоров'я батька

Андрій Шевченко (ліворуч) та Мірча Луческу. Фото: УНІАН

Стан здоров'я колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірчі Луческу залишається стабільно важким. Віковий наставник перебуває у штучній комі. Поруч із ним постійно перебувають лікарі.

Резван Луческу вперше прокоментував стан здоров'я батька, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Що відомо про здоров'я Мірчі Луческу

Під час матчів кваліфікації відбору на ЧС-2026 Мірчі Луческу стало зле в розташуванні збірної Румунії. Тренера госпіталізували 29 березня, а 3 квітня стало відомо про те, що 80-річний фахівець переніс гострий інфаркт міокарда.

Мірча Луческу в Україні. Фото: УНІАН

Румунському наставнику зробили операцію на серці. Наступного дня у Мірчі Луческу почалася аритмія, його здоров'я погіршилося. Лікарі кілька разів реанімували наставника, після чого ввели його в стан штучної коми.

Що сказав Резван Луческу

Напередодні стало відомо, що в Бухарест прилетіли родичі наставника. Син тренера Резван Луческу з дружиною Нелі та сином Матеєм перебувають поруч із колишнім наставником.

"Це важкий момент, і я прошу всіх поставитися до нього з повагою. Уся необхідна інформація надаватиметься медичним персоналом через офіційні джерела", — заявив Резван Луческу.

