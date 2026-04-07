Головна Спорт Син Мірчі Луческу зробив заяву про стан здоров'я тренера

Син Мірчі Луческу зробив заяву про стан здоров'я тренера

Дата публікації: 7 квітня 2026 09:11
Син Мірчі Луческу звернувся до вболівальників щодо здоров'я батька
Андрій Шевченко (ліворуч) та Мірча Луческу. Фото: УНІАН

Стан здоров'я колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірчі Луческу залишається стабільно важким. Віковий наставник перебуває у штучній комі. Поруч із ним постійно перебувають лікарі.

Резван Луческу вперше прокоментував стан здоров'я батька, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Gazeta Sporturilor.

Що відомо про здоров'я Мірчі Луческу

Під час матчів кваліфікації відбору на ЧС-2026 Мірчі Луческу стало зле в розташуванні збірної Румунії. Тренера госпіталізували 29 березня, а 3 квітня стало відомо про те, що 80-річний фахівець переніс гострий інфаркт міокарда.

Мирча Луческу во время работы в Динамо Киев
Мірча Луческу в Україні. Фото: УНІАН

Румунському наставнику зробили операцію на серці. Наступного дня у Мірчі Луческу почалася аритмія, його здоров'я погіршилося. Лікарі кілька разів реанімували наставника, після чого ввели його в стан штучної коми.

Що сказав Резван Луческу

Напередодні стало відомо, що в Бухарест прилетіли родичі наставника. Син тренера Резван Луческу з дружиною Нелі та сином Матеєм перебувають поруч із колишнім наставником.

Читайте також:

"Це важкий момент, і я прошу всіх поставитися до нього з повагою. Уся необхідна інформація надаватиметься медичним персоналом через офіційні джерела", — заявив Резван Луческу.

Нагадаємо, екснаставник "Карпат" Владислав Лупашко може замінити Сергія Реброва на чолі збірної України.

Також портал Новини.LIVE писав про несподіване рішення англійського "Ліверпуля" з приводу тренера Арне Слота.

спорт футбол Румунія Мірча Луческу тренер
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
