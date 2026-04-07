Пономарьов і Лупашко серед кандидатів на місце Реброва в збірній України

Українські фахівці Віталій Пономарьов та Владислав Лупашко входять до переліку кандидатів на посаду головного тренера збірної України. Інформація з’явилася на тлі завершення контракту наставника національної команди Сергія Реброва.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на кілька джерел.

Несподівані кандидати на місце Реброва у збірній України

Спершу у випуску "ТаТоТаке" повідомили, що одним із претендентів може стати Лупашко, який залишив "Карпати" наприкінці 2025 року.

За інформацією джерела, фахівець розглядається як один із варіантів на випадок зміни тренерського штабу. Цей тренер є прихильником атакувального футболу, але робота у Львові показала, що він ще не має достатнього досвіду.

Водночас Telegram-канал Inside UPL додав, що до списку кандидатів входить і чинний головний тренер ЛНЗ Пономарьов. Фахівець проводить стабільний сезон із черкаським клубом, який перебуває серед лідерів УПЛ.

Джерело зазначає, що Пономарьов демонструє організовану гру команди та стабільні результати, що робить його одним із варіантів для національної збірної. На відміну від Лупашка, цей тренер є прихильником захисного футболу з контратаками.

Окремо вказується, що важливу роль у можливому просуванні Пономарьова може відіграти Григорій Козловський. За інформацією джерела, між ними збереглися робочі відносини ще з періоду співпраці у "Руху", і Козловський підтримує цю кандидатуру. В УАФ він має вплив, оскільки його друг Олександр Шевченко є однією з найвпливовіших постатей у УАФ.

У поточному сезоні ЛНЗ демонструє конкурентоспроможність у чемпіонаті України, що привертає увагу до тренерського штабу клубу. Команда стабільно набирає очки та веде боротьбу за високі позиції у турнірній таблиці, і тому на Пономарьова вже звертали увагу у "Карпатах", коли команда невдало розпочала другу половину чемпіонату.

Щодо Лупашка, то він також отримав позитивні відгуки за роботу у "Карпатах" та "Інгульці". За інформацією джерел, його розглядають як кандидата, який може забезпечити розвиток команди на новому етапі.

Наразі питання зміни головного тренера збірної України залишається відкритим. Сергій Ребров продовжує працювати з командою до завершення ЧС-2026, на який збірна України не потрапила.

