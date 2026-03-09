Карпати можуть звільнити Франа Фернандеса в найближчі години

Фран Фернандес. Фото: "Карпати"

Львівські "Карпати" можуть найближчим часом змінити головного тренера. Під загрозою відставки опинився іспанський спеціаліст Фран Фернандес.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ТаТоТаке.

"Карпати злишаться без тренера

За інформацією джерела, матч проти "Кудрівки" може стати останнім для Фернандеса на посаді наставника львівського клубу.

Попереднє рішення щодо можливого звільнення ухвалив президент "Карпат" Володимир Матківський. Найближчим часом керівництво клубу має визначитися, чи стане це рішення остаточним.

Існує також варіант, що іспанський тренер отримає ще один шанс у найближчих матчах чемпіонату проти "Полтави" та "Оболоні".

Якщо відставка Фернандеса все ж відбудеться, виконуючим обов’язки головного тренера "Карпат" може стати Сергій Лавриненко.

Після 19 турів "Карпати" посідають в турнірній таблиці на 11-му місці. В їх активі 20 очок. З Фернандесом у команди дві поразки та одна нічия в чемпіонаті.

