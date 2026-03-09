Карпаты останутся без главного тренера Франа Фернандеса

Фран Фернандес. Фото: "Карпаты"

Главный тренер львовских "Карпат" Фран Фернандес может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Руководство клуба рассматривает вариант с его отставкой.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

"Карпаты останутся без тренера

По информации источника, матч против "Кудривки" может стать последним для Фернандеса на посту наставника львовского клуба.

Предварительное решение о возможном увольнении принял президент "Карпат" Владимир Маткивский. В ближайшее время руководство клуба должно определиться, станет ли это решение окончательным.

Существует также вариант, что испанский тренер получит еще один шанс в ближайших матчах чемпионата против "Полтавы" и "Оболони".

Если отставка Фернандеса все же состоится, исполняющим обязанности главного тренера "Карпат" может стать Сергей Лавриненко.

После 19 туров "Карпаты" занимают в турнирной таблице на 11-м месте. В их активе 20 очков. С Фернандесом у команды два поражения и одна ничья в чемпионате.

