Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Карпаты решили уволить своего испанского главного тренера

Карпаты решили уволить своего испанского главного тренера

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 15:25
Карпаты останутся без главного тренера Франа Фернандеса
Фран Фернандес. Фото: "Карпаты"

Главный тренер львовских "Карпат" Фран Фернандес может покинуть свой пост уже в ближайшее время. Руководство клуба рассматривает вариант с его отставкой.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ТаТоТаке.

Реклама
Читайте также:
Фран Фернандес
Фран Фернандес. Фото: "Карпаты"

"Карпаты останутся без тренера

По информации источника, матч против "Кудривки" может стать последним для Фернандеса на посту наставника львовского клуба.

Предварительное решение о возможном увольнении принял президент "Карпат" Владимир Маткивский. В ближайшее время руководство клуба должно определиться, станет ли это решение окончательным.

Существует также вариант, что испанский тренер получит еще один шанс в ближайших матчах чемпионата против "Полтавы" и "Оболони".

Если отставка Фернандеса все же состоится, исполняющим обязанности главного тренера "Карпат" может стать Сергей Лавриненко.

После 19 туров "Карпаты" занимают в турнирной таблице на 11-м месте. В их активе 20 очков. С Фернандесом у команды два поражения и одна ничья в чемпионате.

Напомним, "Эпицентр" хочет выкупить Владислава Супрягу, который дважды забил "Колосу".

Перспективный иностранный игрок проходит процедуру получения украинского гражданства.

Львов футбол УПЛ Карпаты Львов Франсиско Фернандес
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации