Ліверпуль може залишити Арне Слота, але тренер хоче піти

Арне Слот під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Майбутнє головного тренера "Ліверпуля" Арне Слота залишається невідомим. Англійський клуб готовий надати наставнику ще один шанс. Фахівець має виконати лише одну умову.

Однак сам Арне Слот поки що не дає однозначної відповіді на цю пропозицію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Indykaila News.

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот може продовжити роботу з командою незважаючи на непереконливі виступи в сезоні 2025/26. Після 31 матчу "червоні" посідають лише 5 місце в турнірній таблиці, що залишає команду без Ліги чемпіонів на наступний сезон. Однак навіть у такому випадку нинішній тренер може зберегти роботу в "Ліверпулі".

Арне Слот і Жеремі Фрімпонг. Фото: Reuters/Phil Noble

Умова збереження роботи для Арне Слота

Згідно з пропозицією керівництва клубу, тренер має вивести команду в півфінал Ліги чемпіонів. Уже у чвертьфіналі турніру "Ліверпуль" зустрінеться з французьким "ПСЖ". Перший поєдинок відбудеться у Франції і пройде в середу, 8 квітня.

Однак сам Арне Слот не впевнений, що хоче працювати в команді й у майбутньому. Він очолив "Ліверпуль" у травні 2024 року як переможець чемпіонату Нідерландів із "Феєноордом". Слот привів "червоних" до перемоги в чемпіонаті Англії сезону 2024/2025, однак після цього результати команди погіршилися.

Читайте також:

