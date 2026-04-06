Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ліверпуль несподівано зібрався залишити Арне Слота

Ліверпуль несподівано зібрався залишити Арне Слота

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:33
Ліверпуль може залишити Арне Слота, але тренер хоче піти
Арне Слот під час матчу. Фото: Reuters/Phil Noble

Майбутнє головного тренера "Ліверпуля" Арне Слота залишається невідомим. Англійський клуб готовий надати наставнику ще один шанс. Фахівець має виконати лише одну умову.

Однак сам Арне Слот поки що не дає однозначної відповіді на цю пропозицію, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Indykaila News.

Головний тренер "Ліверпуля" Арне Слот може продовжити роботу з командою незважаючи на непереконливі виступи в сезоні 2025/26. Після 31 матчу "червоні" посідають лише 5 місце в турнірній таблиці, що залишає команду без Ліги чемпіонів на наступний сезон. Однак навіть у такому випадку нинішній тренер може зберегти роботу в "Ліверпулі".

Арне Слот
Арне Слот і Жеремі Фрімпонг. Фото: Reuters/Phil Noble

Умова збереження роботи для Арне Слота

Згідно з пропозицією керівництва клубу, тренер має вивести команду в півфінал Ліги чемпіонів. Уже у чвертьфіналі турніру "Ліверпуль" зустрінеться з французьким "ПСЖ". Перший поєдинок відбудеться у Франції і пройде в середу, 8 квітня.

Однак сам Арне Слот не впевнений, що хоче працювати в команді й у майбутньому. Він очолив "Ліверпуль" у травні 2024 року як переможець чемпіонату Нідерландів із "Феєноордом". Слот привів "червоних" до перемоги в чемпіонаті Англії сезону 2024/2025, однак після цього результати команди погіршилися.

Читайте також:

Нагадаємо, криворізький "Кривбас" може зіткнутися з від'їздом усіх легіонерів команди через проблеми в клубі.

Раніше портал Новини.LIVE писав про похвалу Ентоні Джошуа на адресу чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліверпуль тренер Арне Слот
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації