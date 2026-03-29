Джерард назвав футболіста для заміни Салаха в Ліверпулі

Мохамед Салах. Фото: Reuters

Колишній капітан та зірка "Ліверпуля" Стівен Джеррард висловився щодо потенційної заміни Мохамеда Салаха у складі мерсисайдців. На його думку, оптимальним варіантом може стати вінгер Крісенсіо Саммервілл із "Вест Гема".

Про це Джеррард сказав у інтерв’ю TNT Sports, передає портал Новини.LIVE.

"Ліверпуль" має знайти заміну Салаху

Ексфутболіст відзначив сильні сторони Саммервілла, наголосивши на його вмінні грати один в один і стабільному прогресі протягом сезону. Джеррард вважає, що нідерландський вінгер демонструє високий рівень навіть у команді, яка бореться за виживання.

"Я великий шанувальник Саммервілла. Він просто чудовий у грі один в один. Крісенсіо голодний до перемог і протягом сезону стає лише кращим", — зазначив Джеррард.

Питання заміни Салаха стало актуальним після заяви єгиптянина про те, що нинішній сезон стане для нього останнім у складі "Ліверпуля". Футболіст виступає за клуб із 2017 року та є одним із ключових гравців команди протягом останніх років.

За цей час Салах провів 310 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 189 голів і віддав 92 результативні передачі. Його внесок у результати команди робить пошук заміни особливо складним.

Водночас Саммервілл проводить стабільний сезон у складі "Вест Гема". У 27 матчах сезону він відзначився сімома голами та чотирма асистами, ставши одним із лідерів команди.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного у 30 млн євро. Раніше він виступав за "Фейєноорд", "Ден Гааг" та "Лідс".

Як повідомляв портал Новини.LIVE, одіозний футбольний експерт Віктор Леоненко здивував думкою про Матвія Пономаренка.

Також портал Новини.LIVE повідомив, що збірну України покинув один із футболістів, який міг дебютувати в команді.