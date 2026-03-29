Джерард назвав футболіста для заміни Салаха в Ліверпулі

Джерард назвав футболіста для заміни Салаха в Ліверпулі

Дата публікації: 29 березня 2026 23:01
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Колишній капітан та зірка "Ліверпуля" Стівен Джеррард висловився щодо потенційної заміни Мохамеда Салаха у складі мерсисайдців. На його думку, оптимальним варіантом може стати вінгер Крісенсіо Саммервілл із "Вест Гема".

Про це Джеррард сказав у інтерв’ю TNT Sports, передає портал Новини.LIVE.

"Ліверпуль" має знайти заміну Салаху

Ексфутболіст відзначив сильні сторони Саммервілла, наголосивши на його вмінні грати один в один і стабільному прогресі протягом сезону. Джеррард вважає, що нідерландський вінгер демонструє високий рівень навіть у команді, яка бореться за виживання.

"Я великий шанувальник Саммервілла. Він просто чудовий у грі один в один. Крісенсіо голодний до перемог і протягом сезону стає лише кращим", — зазначив Джеррард.

Питання заміни Салаха стало актуальним після заяви єгиптянина про те, що нинішній сезон стане для нього останнім у складі "Ліверпуля". Футболіст виступає за клуб із 2017 року та є одним із ключових гравців команди протягом останніх років.

За цей час Салах провів 310 матчів у чемпіонаті Англії, у яких забив 189 голів і віддав 92 результативні передачі. Його внесок у результати команди робить пошук заміни особливо складним.

Водночас Саммервілл проводить стабільний сезон у складі "Вест Гема". У 27 матчах сезону він відзначився сімома голами та чотирма асистами, ставши одним із лідерів команди.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює 24-річного у 30 млн євро. Раніше він виступав за "Фейєноорд", "Ден Гааг" та "Лідс".

Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

